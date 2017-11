Las designaciones

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer las ternas arbitrales para la 17ª fecha del torneo Federal B, en la Zona Litoral B Sur. Los equipos rafaelinos serán visitantes, con Ben Hur jugando en Totoras el domingo a las 17 con el arbitraje de Mauricio Lespinard, de Villa Constitución, con el objetivo de ganar y esperar que no lo haga Rivadavia de Venado Tuerto en su duelo con San Jorge para mantener aspiraciones de clasificar; mientras que 9 de Julio lo hará el mismo día, pero a las 16, en la cancha de Renato Cesarini de Rosario ante Coronel Aguirre. El contralor estará a cargo de Eduardo López, de San Jorge, recordando que el León ya no cuenta con chances.Este es el detalle de la programación, prevista íntegramente para el domingo: a las 15, Puerto San Martín vs. Tiro Federal de Rosario, Enzo Silvestre (Santa Fe); a las 16, Coronel Aguirre vs. 9 de Julio, Eduardo López (Rubén Celayes y Daniel Sada, de San Jorge), y Juventud Pueyrredón vs. ADIUR, Nelson Ledesma (Corral de Bustos); a las 17 Atlético San Jorge vs. Sp. Rivadavia de Venado Tuerto, Lucas Gómez (Totoras) y Unión Totoras vs. Ben Hur, Mauricio Lespinard (Brian Roldán y Norberto Sotier, de Villa Constitución).