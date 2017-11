Déficit récord

Según lo publicado por el economista Oscar Cetrángelo, experto en cuestiones de finanzas públicas, el déficit fiscal total de 2016 incluyendo nación, provincias y el pago a los holdouts sin la ayuda del Banco Central, fue de 7,85% del PBI. Dato que fue también difundido por el Ministerio de Hacienda, aludiendo a una medición estricta sobre el rojo que suele denominarse "criterio devengado", tomando tiempo su relevamiento.

Olvidando los tecnicismos, el artículo de Cetrángelo publicado en el blog Alquimias Económicas, deja bien en claro la dura confrontación que se avecina con los impuestos, sosteniendo "hay que remontarse a la crisis de la hiperinflación a finales de los años ochenta o a la crisis de la deuda a principio de los 80 para encontrar resultados similares o mayores al actual".

En directa alusión a la iniciativa de reforma tributaria que impulsa el gobierno, pero sobre la cual todavía no fueron anticipados detalles, se sostiene que la misma dependerá de tras factores: las negociaciones con las provincias, la mayor o menor dureza de la política monetaria, y el grado de acceso a financiamiento externo en estos años.

En cuanto a las negociaciones con las provincias, cuando deba cotejar con gobernadores y legisladores, el gobierno se encuentra puliendo el proyecto, comenzando este viernes con un primer encuentro con los mandatarios provinciales, donde se revelará la iniciativa de alcanzar un pacto fiscal, donde los gobernadores se deberán comprometer a bajar los ingresos brutos y el impuesto de sellos, lo cual ya fue anunciado por la provincia de Buenos Aires, que actúa en consonancia con el gobierno central. Pero además, las provincias reclamarán para ser compensadas por la afectación sufrida por las economías regionales debido a la suba de los impuestos internos.

En tal sentido y de acuerdo con una estimación de la Fundación Mediterránea, la quita de los beneficios para las empresas alejadas de Buenos Aires en materia de contribuciones patronales significaría desde el año que viene un aumento de los impuestos a trabajadores que ganan más de 12.000 pesos en provincias como Jujuy y Mendoza.

En cuanto al segundo punto, el mismo tiene que ver con el tipo de cambio, sosteniendo el IERAL que "la política de apreciación cambiaria induce efectos que impactan en determinados sectores, por lo tanto es apropiado concentrar mayores beneficios de las reformas impositivas y laborales en dichos sectores", con lo cual se apunta no sólo a la quita de beneficios, sino también como la suba de impuestos internos, como en el caso del vino. Algo que desde el otro lado del mostrador, es decir de la teoría, se argumenta que un gravamen de esta naturaleza no daña la producción ya que incentivaría la exportación del producto, aunque los gobernadores replican que no siendo muy competitivos o no contando con canales de distribución, no existiría ninguna seguridad del incremento de las ventas al exterior. El gobierno replica que su propuesta incluye medidas para mejorar la competitividad, como lo es bajar ganancias y contribuciones y la devolución del IVA.

Formulados todos estos planteos, lo que realmente queda en el tamiz tras la postura de ambos sectores, es que lo que se viene es una forma de continuar aumentando los impuestos, justamente inmersos en una situación que ya no admite más ajustes de esta naturaleza.

El gobierno se muestra muy optimista y habla del mediano plazo, incluso apuntando a medidas que podrían tener efecto real dentro de algunos años, fijándose hasta 6, lo cual da por descontado un segundo mandato de Mauricio Macri. Visión esta que no comparten gobernadores y legisladores, a quienes apremian las urgencias, quedando en consecuencia planteada una discusión muy fuerte en este reunión de mañana viernes, donde se verán las caras para tratar de ir avanzando en esta iniciativa de reformas que el gobierno pareció sacar del arcón luego del fuerte respaldo electoral alcanzado en octubre.

Poco más, poco menos, dentro de algunas horas ya se tendrán las primeras novedades sobre qué rumbo toma este planteo del gobierno nacional.