Es para un Marco-nato

La Reserva de la ‘Crema’ no para de ganar. El presente del equipo de Lito Bottaniz genera felicidad en el club y también ilusiona al momento de proyectar el futuro, no tan lejano -quizás-. Ayer le ganó 5 a 3 a Los Andes, en uno de los encuentros correspondientes a la séptima fecha del torneo de la B Nacional.El mediocampista ofensivo Mauro Marconato, que llegó a Atlético de Rafaela como refuerzo en el último mercado, anotó tres goles, y el tercero de su cuenta personal (el quinto del equipo) fue con un tremendo tiro libre. Angelo Martino en la primera del partido abrió el marcador para Atlético y Diego Meza también se anotó en la red.Marconato, de 21 años, llegó con el pase en su poder tras un paso por Patronato, Colón de Santa Fe e Inglaterra. Es un jugador zurdo, de buena calidad, buen remate y llegó a Alberdi con falta de continuidad y por ello, suma minutos en la Reserva.El comienzo de los dirigidos por Lito Bottaniz es infernal: llevan seis victorias al hilo: All Boys (5-0), Quilmes (2-1), Villa Dálmine (2-0), Almagro (2-0), Ferro Carril Oeste (5-0).La ‘Crema’ formó con Matías Tagliamonte; Mauro Ferrero, Gerónimo Astrada, Francisco Ortega y Agustín Lobos; Mauro Marconato, Lautaro Navas, Santiago Paz y Angelo Martino; Diego Meza y Alfredo Pussetto.Luego ingresaron: 73m Tomás Bonilla x Pussetto, 76m Ramón Barraza x Meza y 83m Roque Ramírez x Martino.En la próxima fecha, la séptima, Atlético de Rafaela estará recibiendo a Nueva Chicago.