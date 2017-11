Desnudo terapéutico de Militta Bora

Buenos Aires, 9 (NA). - La cantante Militta Bora publicó en su cuenta de Instagram Stories una sensual selfie que se tomó completamente desnuda para deleite de sus casi 70 mil seguidores.La cantante de rock justificó su accionar con un mensaje junto a la foto que posteó: "Un poco de nudismo es terapéutico".En la imagen se la ve en blanco y negro posando al aire libre sobre una escalera, y solo lleva puestos zapatos de taco alto negros.Al estar en sepia y de lejos, no se llegan a ver sus partes íntimas, y además tapó sus pechos con dos corazones rosas."Tengo algo de diva, aunque soy una chica común. Nací en Neuquén y me crié ahí hasta los 17 años. Soy todo lo contrario a la imagen de rockstar, de reviente. Hago deporte, soy súper sana, casi no tomo alcohol. Soy cero femme fatale", aseguró la ex del futbolista Daniel Osvaldo.