Seguirá en Sudamérica

El rally Dakar, una aventura humana extrema que tendrá su punto de largada en enero del 2018 en Lima, no volverá a Africa por el momento, aseguró este miércoles el director de la carrera, el francés Ëtienne Lavignne. "Pienso que no es posible ni imaginar volver a trabajar allá (Africa), no es la idea por el momento", dijo Lavignne en una conferencia con la prensa extranjera en Perú, donde cumple una visita de trabajo. "En Africa es súper complicado con el tema seguridad, guerra civil, terrorismo, es una pena pero es así", indicó el francés que llegó a Lima para afinar detalles con autoridades peruanas.Hasta 2008, la competencia partía en Europa y culminaba en Africa, pero luego dejó de hacerse en ese territorio por problemas de seguridad. En 2018, será la décima versión del Dakar en continente sudamericano. Lavignne, director General del Dakar 2018, aseguró que el recorrido de esta competencia número 40 tendrá mucho cuidado con el medio ambiente y con zonas arqueológicas y paleontológicas, abundantes en América del Sur. "Hemos hecho un trabajo enorme sobre el tema medioambiental y cultural con todos los organismos del estado sobre el terreno y estamos en las mejores condiciones de realizar el evento Dakar", explicó el francés. "Vamos a armar un plan de sensibilización al público de las zonas protegidas, queremos que se mantengan en zonas autorizadas", aseguró.Lima fue el escenario de la llegada final del rally en 2012 y la salida en 2013, en las dos únicas ocasiones en las que Perú formó parte del trazado de la prueba, en medio de algunos reclamos de arqueólogos y ambientalistas, por el daño que causaban corredores y turistas en zonas protegidas. El distrito costero de Chorrillos en Lima será el punto de largada el 6 de enero con una primera etapa en el desierto de Pisco, donde se realizarán dos días competencia antes de salir al lado boliviano por Arequipa y Puno. "Es la primera vez que vamos a subir al lago Titicaca (3.800 metros) por Perú", comentó Lavignne. Perú ha invertido 6 millones de dólares para la realización del rally.Lavignne, explicó que compensan su huella de carbono a través de proyectos de reforestación amazónica en Madre de Dios, una región de Perú altamente golpeada por la minería ilegal y que el papa Francisco visitará en enero próximo. El Dakar-2018 en sus 14 etapas finalizará el 20 de enero en la provincia argentina de Córdoba (centro), después de atravesar por Bolivia.