Aumento del boleto

Hasta ahora el valor del boleto con la TEP es de 5 pesos, pero en poco tiempo ese valor podría duplicarse. "Estamos terminando de analizar la estructura de costos. Si a los que pagaban 8 pesos en efectivo los estamos forzando a pagar 5 pesos con la TEP, se va a profundizar el desequilibrio", dijo Juan Porta, subsecretario de Movilidad Urbana."Desde finales de 2013 que no se actualiza el costo del boleto. No queríamos aumentar el precio hasta no mejorar el estado de coches y aumentar la cantidad unidades. Creemos que ahora es momento de ajustar el precio del boleto para hacer sustentable el sistema", dijo el funcionario la semana pasada a Radio Galena. ¿Cuál sería el valor? "Nuestra intención es que el precio ronde los 10 pesos, pero la discusión será en el Concejo", concluyó.