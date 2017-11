Indagarán a Echegaray y le prohiben salir del país

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El juez Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país. Las medidas fueron dispuestas en el marco de la causa por la importación de autos destinados a diplomáticos extranjeros y por haber autorizado en 2006 como director de la Aduana el ingreso de un vehículo para un representante taiwanés, por lo que está acusado por el presunto delito de "contrabando agravado".

La prohibición de salida del país es porque el juez valoró el riesgo de fuga y, en función de ello, reparó en una escucha de la conversación telefónica que mantuvo con el exjefe de la AFI Oscar Parrilli en la cual Echegaray se refería a la posibilidad de interceder ante la Justicia para evitar el avance de las causas en su contra.

Según se sospecha, la maniobra consistían en que esos vehículos así como el de otras representaciones se importaban a bajo costo, gracias a las exenciones fiscales de las que gozan los miembros del cuerpo diplomático, pero después eran vendidos en el país a precios de mercado.

Echegaray autorizó en 2006 como director de la Aduana el ingreso de ese vehículo pese a que Taiwán no contaba con estatus diplomático y porque en el trámite no intervino, como sí debía suceder, el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A principios de este año, el exdirector de la AFIP también había sido citado a indagatoria por el juez federal Sergio Torres por sospechas de sobreprecios en el contrato de limpieza para el edificio central del organismo.

Está además involucrado, aunque indirectamente, en la causa por presuntas irregularidades en la compra venta de Ciccone Calcográfica, que lo tiene al exvicepresidente Amado Boudou como principal implicado.

En el juicio que comenzó en el marco de esta investigación, el ex jefe de asesores del organismo recaudador de impuestos Rafael Resnick Brenner sostuvo que durante su gestión "no se movía un papel sin que Echegaray lo supiera".

Por otra parte, el financista Leonardo Fariña denunció también que en ese tiempo la AFIP encubrió además al empresario Lázaro Báez, con prisión preventiva por una causa en su contra por supuesto lavado de dinero.





