Polémica por audio con críticas al mate

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El audio de WhatsApp de una mujer que dice ser cirujana plástica y que hablaba por teléfono con su agente inmobiliario enojada por las costumbres que tenían sus vecinos en el Barrio privado de Nordelta, entre ellas tomar mate, se viralizó en las redes sociales y ya hay muchos que salieron a cruzarla. A la presunta cirujana plástica se la empezó a llamar "la cheta de Nordelta" y el primero que salió a responderle fue el ex gobernador de Misiones y actual diputado nacional, Maurice Closs."Desde acá le decimos todos juntos que tomen mate! #ChetaDeNordelta", escribió Closs en su cuenta de la red social del pajarito. En ese sentido, la "cheta de Nordelta", así se la empezó a llamar, sostuvo en la comunicación que sus nuevos vecinos "no parecen malas personas", pero luego arremetió contra ellos por los modales y costumbres de sus cohabitantes.Entre los motivos aparecen el trato peyorativo hacia el consumo del mate, la utilización de reposeras, la referencia a una playa de Mar del Plata y los perros con "sus gritos". En el mensaje, que dura 5.34 minutos, la mujer que dice ser cirujana plástica, vivir en Palermo Chico y haber comprado el departamento en Tigre para su hija de 15 años, dice: "Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina"."No me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa", añadió.Además, prosiguió: "La gente no se ve mala, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata". "Quiero descansar visualmente, me molesta que estas bestias, porque son bestias, no tienen educación, toman mate, tiran la yerba, estaban reunidos con el perro que gritaba cerca de la pileta. Una cosa de cuarta categoría, de la Bristol de Mar del Plata. Quiero decirte que no soy Máxima Zorraquieta (Zorreguieta) la reina de Holanda, soy una mina normal", indicó.En otro pasaje del audio se escuchó: "La gente es de décima categoría, yo no sé si los departamentos salen súper regalados, yo lo pagué 200 mil dólares, vivo en Palermo Chico y el metro cuadrado está lo mismo". Además, señaló que "creía que había otra onda más cool, relajada en el edificio" . "Tienen modales de décima categoría. Propuse poner un pase electrónico y dicen que sale muy caro. Son unos grasas. Creeme Michelle que yo no desprecio a la gente", cerró el extenso mensaje.Los planteos de la mujer rápidamente se volvieron tema de conversación en las redes sociales y tanto la palabra "Nordelta " como "Cheta de Nordelta " se volvieron tendencia en Twitter, donde la mayoría de los usuarios se burló de la postura y la caricaturizó. Incluso convocaron a una "mateada masiva" frente al exclusivo barrio privado.En Twitter explotaron los memes y las frases ocurrentes contra la cirujana. "Me voy a tomar mate, querés venir #ChetaDeNordelta?", "Mateada Masiva frente al depto de la #ChetaDeNordelta", "Estaría invitar a los chicos que viven en los alrededores y que hagan un picadito", "#ChetaDeNordelta ya lookeada para la mateada en #Nordelta", fueron algunas de las frases ocurrentes."Porque trabajamos día a día por una Bahía cada vez más verde, te convocamos este sábado con tu manta, tu mascota, tu termo y tu mate a compartir una mateada en Bahía Grande Nordelta Río. Porque nosotros también somos de Nordelta Río y nos encanta el mate, te invitamos a que te acerques, compartamos un mate y compartas tus fotos con el hashtag #nordeltatomamate", señalaba el mensaje, que fue subido a la cuenta del Facebook de Nordelta.