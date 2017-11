Ferro 1 (2) – Peñarol 1 (3)

Estadio: Germán Soltermam.Arbitro: Víctor Colman.Asistentes: E. Calderón y G. García.Cuarto árbitro: F. Favre.A. Wasinger; F. Romero, M. Albertengo, F. Abona y J. Abt; L. Ibáñez (86m F.. Monay), C. Meyer, H. Haspert y P. Pavetti; F. Barolo y S. Tosetto (36m N. Ridolfi – 80m P. Santillán). Suplentes: M. Aroca, E. Ciancia. DT: Roberto Medrán.J. Pinzano; N. Gómez, J. Vásquez, D. Galeasso (80m M. Bahl) y B. Gentile; J. Dunky (76m F. Vigetti), I. Gómez (cap), C. Acuña y M. Grassi; C. Arias y D. Caglieris. Suplentes: P. Schneller, F. Bahl y R. García. DT: Hugo Togni.5m Cristian Acuña (P) y 15m Sebastián Tosetto (F).Expulsados: 7m PT Franco Abona (F) y 33m ST José Abt (F).Abt, Haspert, Ibáñez (F); Grassi (P).Ferro: Pavetti, Monay, Santillán (atajado), Haspert (afuera) y Barolo (atajado). Peñarol: Acuña, I. Gómez (afuera), Vigetti, Gentile (atajado) y Arias.