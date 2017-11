"Somos corresponsables de lo que está pasando"

En la tarde de ayer Rubén Tosolini brindó la charla titulada “Anegamientos en el centro de Santa Fe”, en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela, organizada por GAMA. La apertura estuvo a cargo de María del Carmen Ruffino, presidente de GAMA, y entre el medio centenar de asistentes estuvo el presidente de la Rural Pedro Rostagno.A decir verdad, se trata de una problemática que preocupa no sólo al sector sino a toda la población de esta región. El citado es un reconocido ingeniero y geólogo de la EEA INTA Rafaela, profesional con orientación en el tema de agua para ganadería y suelos.Entre otros puntos abordó cuatro ejes: catarsis profesional y social, qué nos está pasando y qué se puede hacer. También cuáles fueron las principales causas del ascenso generalizado del nivel freático en nuestra zona, cuáles son las responsabilidades de cada actor del sector agropecuario y la discusión acerca del uso que debemos dar al suelo acorde a estas realidades hídricas."Es tratar de llevar alguna idea aproximada de lo que está sucediendo en la región. El tema de los anegamientos es bastante complicado, de una solución no tan fácil que no está en el corto plazo. Lo más importante de todo es tratar en la medida de lo posible es marcar bien cuáles son las implicancias de cada uno de los actores que trabajan en el territorio: gobiernos nacional, provincial y comunales, e instituciones como la Rural y el INTA, el trabajo de tranqueras adentro. Es un problema muy serio porque somos corresponsables de lo que nos está pasando y también de la solución; hay que tratar de tomar medidas que minimicen esta situación. Lo que me está preocupando mucho es cómo vamos a entrar en el otoño-invierno del año que viene, venimos en los últimos tres-cuatro años con situaciones muy críticas, con napas muy altas y el fenómeno persiste", destacó previamente el disertante, en una improvisada conferencia de prensa.Un cronista de LA OPINION le preguntó cuáles son los lugares más conflictivos del departamento Castellanos, respondiendo que "casi la mayoría del Departamento tiene afectación. Hacemos un monitoreo del nivel freático y son muy pocos los lugares donde está la napa relativamente profunda, un 1,5 m o 2 m de profundidad. El grueso del Departamento está con napas que andan entre 0,50 a 0,90 m; esto antes de las lluvias de fin de octubre, lo cual el panorama debe ser más delicado. A favor hay mucho consumo y mucho cultivo de trigo con lo cual eso favorece".