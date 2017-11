Floristas pidieron al DEM más controles a la venta ambulante

Ayer, el secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, Delvis Bodoira, se reunió con propietarios de florerías de nuestra ciudad. Participaron el coordinador general de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Fratini, y Ezequiel Postovit, agente de tránsito perteneciente a dicha área.El objetivo de la reunión fue escuchar las necesidades de este grupo de comerciantes: “Fue un encuentro positivo y se manifestó la voluntad de todas las partes por corregir las irregularidades que puedan existir en la comercialización de flores en nuestra ciudad”, evaluó Fratini.“Nos llevamos el planteo de reforzar los controles en la venta ambulante los fines de semana, más allá de que estos días recorremos la zona del centro y avenida Luis Fanti para controlar a los vendedores provenientes de Santa Fe, fundamentalmente”, señaló.Por eso, el próximo paso será “intensificar los controles y gestionar ante el Concejo Municipal y la Secretaría de Hacienda, Finanzas y Modernización del municipio para que el tributo de los vendedores ambulantes de flores sea un poco más elevado. Se interpreta que no es un costo muy alto y no les significa un gran esfuerzo al vendedor ambulante”.En este sentido, “la idea es ayudar al comercio rafaelino, a la gente de la ciudad. La venta ambulante en Rafaela no está prohibida y nos llevamos las sugerencias para trabajarlo y corregir las cosas que haya que corregir. En los controles se les exige el cobro de la sisa y el cumplimiento de la Ordenanza de vendedores ambulantes, sobre todo”.