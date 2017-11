Un cambio para el viernes

Tras la gran victoria del viernes en Tucumán ante San Martín por 2 a 0, este martes por la mañana el plantel de Atlético de Rafaela volvió a entrenarse pensando ya en el compromiso del viernes a las 21 en el Monumental frente a Almagro, por la 8ª fecha de la Primera B Nacional, donde el elenco de nuestra ciudad deberá ratificar ante su gente, donde le cuesta hacerse fuerte, la levantada futbolística y todo lo bueno hecho ante los rojiblancos.

Bajo una intensa llovizna, el entrenador Lucas Bovaglio dispuso en el predio del autódromo -estaba previsto practicar en el estadio pero se cambió el lugar por las inclemencias del tiempo- los primeros 40’ de fútbol formal de la semana, donde paró el probable equipo titular. En la ocasión, el DT dispuso el retorno a la última línea del lateral derecho Lucas Blondel por el lesionado Franco Lazzaroni, -la misma modificación que hizo en Tucumán en el entretiempo- quién finalmente sufrió en La Ciudadela un desgarro en el bíceps femoral del pie derecho que lo marginará de las canchas alrededor de 1 mes. La baja del defensor se suma de esta manera a las de Nicolás Castro y Wilfredo Olivera por sendas lesiones, quienes se perderán el resto de los partidos que restan del año. Con esta variante, Oscar Carniello, autor del primer gol ante el Santo, pasará a ser el marcador central, con lo cual el equipo titular, que venció a los suplentes 3 a 1 con goles de Jorge Velázquez y dos de Gonzalo Klusener, descontando Manuel Bustos para los alternativos, alistó a Ramiro Macagno; Blondel, Carniello, Stefano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Copetti, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Velázquez; Mauro Albertengo y Klusener.

Cabe recordar que para este compromiso, el delantero Maxi Casa ya está a disposición del entrenador luego de haber cumplido la fecha de sanción y de no mediar ningún inconveniente, ocuparía un lugar en el banco de suplentes.



EL RIVAL

En un vibrante partido, Almagro y Morón el domingo igualaron 2 a 2. Lo ganaba el Trocolor 2 a 0 con goles de Bonansea y Diellos pero el Gallo lo empató con un doblete de Rossi. Almagro, el próximo rival de los albicelestes, tiene 1 punto menos que los rafaelinos (10), producto de 3 victorias, 1 empate y 3 caídas, es dirigido por Alfredo Grelak y en ese encuentro formó con Christian Limousin; Brian Mieres, Matías Di Benedetto, Juan Rodríguez y Adrián Torres; Emmanuel Perea, Ezequiel Piovi, Ariel Chávez my Gabriel Companucci; Diego Diellos y Alan Bonansea. En el plantel se encuentra el defensor Norberto Paparatto, ex jugador con pasado en la Crema.



DIRIGE ARASA

El lunes, la AFA dio a conocer los árbitros y la programación de la 8ª fecha del Torneo de la Primera B Nacional, donde fue designado el rosarino Nazareno Arasa para impartir justicia este viernes a las 21 en el Nuevo Monumental entre la Crema y el Tricolor. Las designaciones son las siguientes: Boca Unidos vs. San Martín de Tucumán (Ramiro López); Atlético de Rafaela vs. Almagro (Nazareno Arasa); Gimnasia de Jujuy – Deportivo Riestra (Ariel Suárez); Ferro vs Brown de Adrogué (Julio Barraza); Quilmes vs. Nueva Chicago (Luis Álvarez); Aldosivi vs. Flandria (Mariano González); Independiente Rivadavia vs. Guillermo Brown (Diego Ceballos); All Boys vs. Agropecuario (Pablo Echavarría); Mitre de Santiago del Estero vs. Juventud Unida (Héctor Paletta); Deportivo Morón vs. Instituto (Pablo Díaz); Sarmiento vs. Santamarina (Fabricio Llobet) y Villa Dálmine – Estudiantes de San Luis (Bruno Bocca).