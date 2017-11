El Senado entregó premios a científicos de todo el país

El Senado de la Nación, a partir de una iniciativa del presidente de su Comisión de Ciencia y Tecnología, Omar Perotti, entregó, por primera vez la Mención de Honor al Valor Científico a 36 organizaciones, equipos de investigación y científicos de 22 provincias de nuestro país. La distinción busca reconocer, federalizar y visibilizar a todos quienes con su aporte al sector científico y tecnológico nacional permitan consolidar una visión innovadora que favorezca al desarrollo estratégico del país.Perotti, en su rol de Presidente del Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta del Congreso de la Nación, fue el encargado de la apertura del evento y en referencia a la Mención afirmó que “lo que busca este premio va más allá de la distinción personal o a una institución, lo que busca es el reconocimiento a muchos detrás de cada uno de esos esfuerzos, de cada uno de esos trabajos, lo que busca es la visibilización y el vínculo con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, de un sector que consideramos estratégico”.Del mismo modo, el senador manifestó: “Cada uno de ustedes no solamente es alguien premiado que vuelve a su provincia”, y agregó: “Cada uno de ustedes va a ser una referencia para entusiasmar a más gente en las políticaslocales, provinciales, en facilitar los vínculos con la estructura productiva a la que necesitamos diversificar fundamentalmente para generar empleo de calidad en la Argentina”.Para finalizar, el ex intendente de Rafaela aseguró que “la apuesta del Senado de la Nación es no quedarse en algunas actividades o en algunas leyes que apoyen la ciencia y la tecnología, sino tratar de que la Argentina entienda definitivamente que debe apoyarse en la ciencia y la tecnología para su desarrollo”.De la ceremonia participaron los senadores Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath, Pedro Guastavino, Juan Manuel Abal Medina, Jaime Linares, Eduardo Aguilar, Nancy González, Laura Rodríguez Machado, Ana Almirón, Alfredo De Angeli, Silvia Giacoppo, Norma Durango, Sandra Giménez, Lucila Crexell, Silvina García Larraburu, Magdalena Odarda, Liliana Negre de Alonso, Miriam Boyadjian, Silvia Elías de Pérez, Julio Catalán Magni, Juan Carlos Romero y Marta Varela. También asistieron diputados, autoridades nacionales, miembros del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y científicos e investigadores.La Mención de Honor al Valor Científico fue instituida mediante la Resolución 99/17 en reconocimiento al desempeño de aquellas personas u organizaciones que se han destacado en la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva, y que han sido propuestos por los senadores y senadoras en representación de cada una de las provincias.