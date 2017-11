La UIA respaldó plan de reformas del Gobierno

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Unión Industrial Argentina (UIA) aseguró ayer que coincide "con la filosofía" que contiene la reforma laboral del Gobierno y manifestó tener disposición a reunirse con los gremios para que también apoyen la iniciativa. Tras una reunión con ministros del Gobierno, el presidente de la central empresaria, Miguel Acevedo, dijo que la reforma "no esta hecha a medida de las empresas" y destacó que representa "un cambio positivo que lleva a mayor producción y más empleo". Incluso, Acevedo remarcó que "si hace falta nos reuniremos con los gremios, porque nunca hemos negado voluntad para hacerlo y claramente va a haber reuniones".El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, reveló que la entidad "coincide filosóficamente" con el proyecto y señaló que sólo realizó objeciones técnicas para mejorar la redacción del borrador.Ambos empresarios respaldaron el proyecto en una conferencia de prensa luego de que la cúpula industrial se reunió con ministros del Ejecutivo. "Coincidimos con la filosofía del proyecto y hemos entregado al Gobierno las cuestiones técnicas que creemos que pueden mejorar la redacción del proyecto y se las hemos hecho llegar por escrito", agregó el directivo.El reconocido abogado laboralista y empresario defendió la reforma al señalar que "el trabajador parte de una relación de colaboración respetándole los derechos". "En el mundo, el paradigma no es de confrontación clasista sino de cooperación, con respeto a los derechos de las partes", añadió.El vicepresidente de la UIA señaló que el principio de igualdad ante la ley "sigue existiendo" en el proyecto y destacó que ese principio "está fuera de discusión". Al referirse al blanqueo laboral, sostuvo que "en las micro empresas, hay sectores con un 90 por ciento de informalidad en las empresas de menos de cinco personas trabajando y esto es una patología perversa y una realidad por los altos impuestos al trabajo"."El blanqueo es a favor de la micro y del trabajador porque hay un 35 por ciento de informalidad y 4.5 millones de trabajadores en negro, que no responden exclusivamente a la voluntad del empleador", consideró.Funes de Rioja indicó que "todo lo que haga eliminar la industria del juicio también favorece al trabajador y si la argentina no adecua sus instituciones laborales a la tecnología que viene, no solo no vamos a tener producción sino que los trabajadores no van a tener empleo".IMPUESTOS INTERNOSSin embargo, la UIA no brindó su respaldo pleno a plan reformista del Gobierno sino que también alertó sobre el impacto de la suba de impuestos internos en las economías regionales que propone el proyecto de reforma tributaria y aseguró que los empresarios necesitan "un Estado que no presione" sobre la producción.Pese a esa advertencia, la central fabril renovó su apoyo hacia las reformas en materia laboral e impositiva impulsadas por el Gobierno en un encuentro con los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Producción, Francisco Cabrera; y de Hacienda, Nicolás Dujovne.