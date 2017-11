Macri pidió inversiones a empresarios de EE.UU.

"No hay mejor lugar para invertir que en la Argentina" insistió el Presidente ante empresarios en Nueva York. El santafesino Lifschitz participó de las actividades.

BUENOS AIRES, 8 (NA).- En el marco de su gira por Nueva York para atraer empresarios que apuesten a la Argentina, el presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el país está frente a "una oportunidad única" para liberar sus "enormes potencialidades", así como subrayó que "en este momento del mundo, resulta muy atractivo para las inversiones". En un desayuno organizado por el Business Council for International Understanding (BCIU) en el Carlyle Hotel de Manhattan, el jefe de Estado destacó que la Argentina está "combatiendo los principales problemas como el déficit y la inflación".Ante veinte CEOs de importantes firmas internacionales, el líder del PRO destacó también que el Gobierno puso en marcha "un plan muy ambicioso" de infraestructura, ya que indicó que la Argentina necesita "más rutas, puertos y energía a lo largo y ancho de todo el país"."No hay mejor lugar para invertir en el futuro cercano que en la Argentina por las enormes potencialidades que tenemos", señaló Macri, al igual que había hecho el pasado lunes durante un almuerzo con importantes hombres de negocios.El Presidente estuvo acompañado en la jornada por los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y de Neuquén, Omar Gutiérrez; así como también estuvieron presentes el canciller, Jorge Faurie; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, entre otros.Respecto a la inclusión de los mandatarios provinciales en la comitiva, Macri subrayó que eso constituye "una muestra" de los "grandes acuerdos" que ha logrado el Gobierno a pesar de no tener mayoría en el Congreso, así como también manifestó su deseo de que "a través de la vía del diálogo y el consenso, se pueda seguir avanzando en ese sentido".Asimismo, expresó que el Gobierno está "trabajando para lograr reformas tributarias que permitan mejorar la producción y que más empresas inviertan en la Argentina", ante lo cual apuntó que busca "reducir los impuestos, sobre todo aquellos que penalizan las exportaciones".Tras destacar que el país se caracteriza por la calidad de sus recursos humanos y naturales, el mandatario remarcó la vigencia del régimen de Participación Público-Privado (PPP) que potencia la realización de la obra pública a través de acuerdos con particulares que dan agilidad y transparencia al proceso.BUENA RELACIONMacri resaltó que la relación bilateral con Estados Unidos es "muy buena", aunque reconoció que "hasta ahora" no hubo "muchos avances" para profundizar el intercambio comercial. En el marco de un almuerzo organizado por el Consejo de las Américas, que lo galardonó con el premio Gold Insigne, el mandatario fue entrevistado por el periodista estadounidense Charlie Rose.