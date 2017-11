Comunidad que sueña y espera

Bajo este título la Comuna local difundió un comunicado de prensa, cuyo texto reproducimos a continuación. Hoy se respiran otros aires, los esfuerzos mancomunados avanzan hacia una esperanza concreta, “realizar la licitación de la obra de transitabilidad permanente (ripio) sobre la Ruta Provincial 67 S Tramo: Aurelia- Susana, cuyo tramo nos conectará con la Ruta Nacional Nº 34”.El presidente comunal de Aurelia, Roberto Morel; y el secretario de la comuna, Héctor Astrada, acompañados por el senador provincial, Alcides Calvo, se reunieron con Pablo Seghezzo, director de Vialidad Provincial, para avanzar en concretar un acceso permanente para esta localidad; las máximas autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad decidieron en definitiva que conectarnos a la futura autovía de la RN 34 es lo más conveniente; y si la condición climática lo permite seguramente en diciembre contaremos con la fecha de licitación. La estructura prevista de la Obra a realizar tendrá características y dimensiones para un futuro acceso pavimentado. Creemos que con el esfuerzo de todos se puede lograr. Durante años, muchas fueron las gestiones y el ruego desde la Comuna para que las autoridades asuman el compromiso de proveer los caminos y las rutas que nos merecemos. Con el apoyo incondicional del senador Alcides Calvo, los diputados provinciales y con nuestro gobernador , Miguel Lifschitz, debemos trabajar incansablemente hasta lograr el acceso pavimentado. Nuestro pueblo tiene varios tambos en actividad; y la producción agrícola ganadera es muy importante, su futuro depende de las obras de infraestructura que se concreten para seguir apostando.Sensaciones de felicidad, esperanza, ilusión intacta de que gracias a las obras de infraestructura, nuestro querido Aurelia pueda crecer, a ser pujante, con nuevas perspectivas de avance socioeconómico.Ahora cuando llueven 15mm estamos aislados y la preocupación para llevar tranquilidad a nuestros habitantes es estar acompañando y dialogando permanentemente con los vecinos, creemos que nos merecemos la unión y la solidaridad entre todos en este…... Pero sin dudas con una esperanza que nos da mucha fuerza.A pesar de los riesgos que corremos no bajamos los brazos, tal es así que para el 1 y 2/12/2017 Directivos y Cooperadores están ultimando detalles para festejar los 125 años de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento Nº 376; el viernes 1/12/17 a partir de las 9 hs. acto formal en la Escuela y sábado 2/12/17 desde las 21 hs. Cena y Baile; también desde la Comuna con la Sub-Comisión de Cultura comenzaremos a organizar la Fiesta de la Pizza Artesanal Aureliense prevista para el 3er. Sábado de enero de 2018 rogando que el clima no nos juegue una mala pasada.Es el deseo... Por favor no nos abandonen.