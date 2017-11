Aumento de jubilaciones por la inflación

Una semana después de la victoria electoral, uno de los planes del Presidente fue presentar en sociedad cambios en el esquema de cálculo y actualización de las jubilaciones.La idea -según Clarín- es que tanto las jubilaciones como los planes sociales se actualicen por inflación, cada tres meses. Así, con esta nueva fórmula de cálculo, las prestaciones acompañarían la desaceleración de la inflación. De esta forma, las subas dejarían de estar relacionadas con variaciones en la recaudación de un año previo.El Gobierno propondría además el sistema de edad voluntaria para jubilarse: es decir que los trabajadores tengan la opción de trabajar más años, hasta los 63 en el caso de las mujeres y 70 en el caso de los hombres, como anticipó el canal Todo Noticias."Lo ideal es que el sistema sea por edad voluntaria. El trabajador tiene la opción de seguir o no, pero si sigue va a tener un aumento en la jubilación en el futuro", había dicho el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso.Al conocerse la propuesta, la diputada del Frente Renovador y especialista en temas previsionales, Mirta Tundis, aseguró que con los anuncios realizados por el Gobierno "empeorará la situación de los jubilados"."El anuncio empeora la situación de los jubilados. Acá van a seguir estando muy mal los que menos tienen", señaló la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social en la cámara de Diputados.El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó el lunes 30 de octubre que el Gobierno impulsará un nuevo mecanismo de suba de las jubilaciones: ajuste por inflación.Tundis sostuvo que modificando el cálculo de haber jubilatorio para calcularlo según el índice de inflación tiene como consecuencia "darles menos plata a los jubilados de la que le tienen que dar"."El 76% de los jubilados tienen los haberes por debajo de los 15 mil pesos. ¿Cuánto le va a mover un aumento del 3% trimestral a un jubilado?", cuestionó la diputada massista.El presidente Mauricio Macri había afirmado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la necesidad de repensar el sistema de jubilaciones y pensiones, al advertir que el actual "esconde serias inequidades y no es sustentable".Macri anticipó que en las próximas semanas convocará a la comisión bicameral de asuntos previsionales prevista en la ley de Reparación Histórica para diseñar un nuevo esquema dentro de un plazo de tres años.Consultada por la posibilidad de que el Gobierno revise las jubilaciones de privilegio, Tundis sostuvo que "no existen más desde 2002" al tiempo que agregó: "los únicos que las reciben son los embajadores o los jueces que, además, no pagan ganancias".