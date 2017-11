Pensando en lo suyo

Por la penúltima fecha del torneo Federal B, Zona Litoral B Sur, Ben Hur visitará el domingo a las 17 a Unión de Totoras. El Lobo necesitará ganar, pero a la vez que no lo haga Rivadavia de Venado Tuerto en su compromiso en San Jorge, ya que de lo contrario no podrá llegar con chances a la última fecha.No tiene una semana sencilla el técnico Gustavo Barraza en la conformación del once titular, habida cuenta de las bajas obligadas de Juan José Weissen (expulsado) y Julio Montero (llegó al límite de cinco amonestaciones), recordando que todavía tiene una fecha de suspensión el defensor Marcos Torres. En cambio puede reaparecer el zaguero Luciano Kummer, mientras que en los primeros movimientos de la semana hubo una evolución en Nicolás Pautasso, que dejó la cancha por lesión frente a Coronel Aguirre.A priori, con la ausencia de Weissen, asoma la posibilidad de cambiar el dibujo táctico y jugar con González y Rodríguez como delanteros, además por la baja de Montero que también obligará a modificar el medio. En este sector es donde se plantean las principales incógnitas, ya que el DT necesitaría colocar dos jugadores junto a Pautasso y Alejandro Carrizo. A priori, Ignacio Forni sería uno, y el otro podría estar entre Gustavo Udrizard y Matías Caballero, evaluando además si puede recuperarse Valentín Peretti, que arrastra una lesión lumbar.DOS SEMANAS CON MUCHO EN JUEGOSi Ben Hur después del domingo consigue tener chances todavía de clasificación en el Federal B, se juntará con la definición de la temporada liguista. En teoría, el miércoles 15 jugará la primera final ante el ganador de Ferro - Peñarol. El domingo 19, si todavía está la posibilidad de clasificar, jugaría la fecha 18. Pero hay más, ya que si se diera lo que por ahora es muy complicado como avanzar a la segunda fase, el miércoles 21 ya empezarían los cruces con los equipos entrerrianos lo cual demoraría la segunda final del Absoluto de Liga.