Primer festival de no ficción

Buenos Aires, 8 (NA). - El próximo 30 de noviembre y hasta el 2 de diciembre se realizará en el Centro Cultural Kirchner el primer festival dedicado exclusivamente a la literatura de no ficción.El festival "Basado en Hechos Reales", estará dedicado íntegramente a la crónica, al periodismo narrativo y al documentalismo.El evento será abierto al público en general y contará con talleres, paneles, debates y entrevistas públicas a autores consagrados, tanto nacionales como del exterior.Del festival participarán más de 50 escritores y periodistas argentinos, como Josefina Licitra, Cristian Alarcón, Leila Guerriero, María Sonia Cristoff; y otros siete internacionales, entre ellos D. T. Max, redactor de la revista The New Yorker y autor de la biografía de David Foster Wallace.Además, el evento contará con la presencia de autores como Maye Primera (Venezuela), que es editora para América Latina de Univision Noticias Digital, y quien obtuvo este año el Premio Ortega y Gasset; y también del realizador Alvaro Longoria (España), que fue el productor de películas como "Che", protagonizada por Benicio del Toro, y "Looking for Fidel", dirigida por Oliver Stone.Para la inauguración, Gay Talese, autor de "Honrarás a tu padre", brindará una entrevista exclusiva a distancia, desde Nueva York.En el contexto del festival se lanzó el Premio Leamos, que es un concurso de crónica breve que busca historias potentes sobre la desigualdad en Argentina.Los trabajos no podrán superar los 15 mil caracteres, y la fecha límite de entrega será el próximo 9 de noviembre a las 23:00.Tanto el trabajo ganador (30 mil pesos) como los seis finalistas serán publicados en una antología digital editada por IndieLibros y quien quiera participar se podrá informar a través del link: http://basadoenhechosreales.com.ar/concurso.El festival que será gratuito, busca celebrar y promover la lectura y producción de periodismo narrativo y de literatura de no ficción.