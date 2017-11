Acción para los sunchalenses

Este miércoles se disputará una nueva fecha del Federal A. Por la 11ª jornada de la Zona 3, los equipos sunchalenses volverán a presentarse tras la gran victoria de Unión ante Libertad por 3 a 0 en el segundo clásico de la temporada del pasado sábado. Precisamente, el Bicho verde, que viene de lograr su primera victoria en el certamen, visitará desde las 20:30 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, tercero en el grupo, con el arbitraje del santafesino Adrián Franklin. En tanto, el Cañonero buscará la rehabilitación en su estadio a partir de las 17:30 cuando reciba a Douglas Haig, el cuarto de la zona, con el contralor del rosarino Sebastián Mastrángelo. Tanto Unión como Libertad deben mejorar y empezar a sumar puntos importantes en esta segunda rueda para meterse en el pelotón de arriba y luchar por la clasificación a la siguiente instancia y empezar a salir de los últimos lugares. El resto de los partidos son estos: a las 21, Sp. Belgrano vs. Depro; a las 21:15, Gimnasia CDU vs. Atl. Paraná y a las 22, Ctral Cba vs. Las Parejas.

Posiciones Zona 3: Ctral Cba 20 puntos; Sp. Belgrano 18; Defensores 16; Douglas 14; Depro 13; Gimnasia CDU 12; Las Parejas 11; Unión 9; Libertad 8 y Atl. Paraná 7.