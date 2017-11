"Pechito tiene las puertas abiertas para correr en Súper TC2000", dijo Ramonda

El mercado de pases del Súper TC2000, a dos fechas del cierre de su temporada, ya tiene algunos rumores que lo sobrevuelan. Y no es solo de pilotos, porque también habría novedades entre los equipos. Por ejemplo, el Toyota Gazoo Racing Argentina, donde hoy el único confirmado es Matías Rossi.

¿Y el resto? Es casi un hecho que Gabriel Ponce de León seguirá, pero la principal novedad sería la llegada de Martín Moggia, quien se sumaría a la estructura de Top Race V6, por lo que en 2018 podría haber tres Camry.

"Es un piloto interesante que se va consolidando. Su principal sponsor estuvo en el capó de nuestros autos durante un buen tiempo", dijo el director del equipo, Darío Ramonda, en referencia al joven oriundo de San Justo.

Quien no continuaría sería el bonaerense Matías Milla, que emigraría a Renault, aunque también podría recalar en las filas de Citroën.

Si bien es casi un hecho que José María López seguirá corriendo para Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia, existirían intenciones de la filial en nuestro país de armar una estructura satélite para que el cordobés pueda competir, en algunas fechas a bordo de un Corolla.

Esa posibilidad se daría en el receso de su campaña internacional, que luego de su alejamiento de la Fórmula E, lo tendría al piloto cordobés tomando parte exclusivamente del WEC, con un Toyota TS050 Hybrid.

"Entiendo que va a tener continuidad en el equipo Toyota del WEC, aunque tendría, en ese caso, un programa reducido el año próximo. No sé si la marca complementará su actividad en alguna otra categoría u otro país, pero acá tiene las puertas abiertas", finalizó Ramonda.