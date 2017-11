Audiencia imputativa a exjefe de Policía

Por entonces, Adrián Rodríguez -junto a su abogado Ramiro Díaz Duarte- tendrán oportunidad de enterarse de qué se lo acusa, dado que hasta ahora -tras la detención de hace semanas- ambos desconocen el tenor de la imputación.

En Santa fe se menciona que la audiencia tendrá desarrollo el 17 de este mes, a partir de la hora 10.

TIEMPO DE MEMORIA

El comisario mayor Adrián Rodríguez (propuesto para el ascenso a comisario general, máxima jerarquía en el escalafón policial de nuestra Provincia), fue detenido al mediodía del pasado 9 de octubre en la Unidad Regional V de Rafaela, cuando se preparaba a almorzar y luego organizar un trabajo policíaco a llevar a cabo a la noche, ante un partido de fútbol que debía disputar Atlético de Rafaela.

Fue llevado a la sede de la Unidad Regional I de Policia de Santa Fe, y quedó alojado al aguardo de una audiencia imputativa.

Dos días después, luego tres horas de escuchar en Tribunales determinadas situaciones sobre la detención, Carlos Arietti -jefe de los fiscales de Santa Fe- ordenó que sea liberado y que transite el proceso en libertad.

Una jornada después, cuando debía recibir los cargos en la Fiscalía Regional, la defensa –a cargo de Ramiro Díaz Duarte– solicitó que se postergue la audiencia ya que Rodríguez no se encontraba en condiciones físicas ni psicológicas para afrontar tal situación.

La continuidad de este caso se contabilizó el 26 de octubre, cuando el fiscal que ordenó su detención, Roberto Apullán, lo citó nuevamente a la Fiscalía para imputarlo.

Ese acto no se concretó, porque Apullán dijo que minutos antes había sido informado (por Arietti) que la causa ya no le pertenecía desde el 12 de octubre. Sobre esta instancia Carlos Arietti dijo que no era verdad, dado que Apullan había sido notificado el 12 de octubre, por lo cual estaba inhabilitado para hacer lo que pretendía.

Mientras tanto, desde el ministerio de Seguridad (a cargo de Maximiliano Pullaro) explicaron que el exjefe solicitó el retiro voluntario el 30 de octubre, lamentándose dicha decisión dado que se lo considera un policía altamente calificado para cumplir con su profesión.