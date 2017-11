Ultimo mes de este Concejo, con la Tributaria en la mira

La actual conformación del Concejo Municipal se dispone a encarar su último mes. Y tendrán, nada más ni nada menos, que la responsabilidad de llevar adelante la discusión sobre la modificación en la forma de incrementar los tributos por parte del Municipio, a partir del análisis de la fórmula polinómica presentada el pasado 30 de septiembre por el DEM.El proyecto de Tributaria 2018 conlleva un cambio sustancial: la automatización de la actualización de lo que cobra el Municipio, dejando de lado la disputa política anual.Todos los derechos, tributos, tasas, sisas, etc. están expresados en UCM, que es la Unidad de Cuenta Municipal. Y desde 1991 tiene una convertibilidad: "una UCM, un peso". En el proyecto presentado, la UCM se modificaría semestralmente de acuerdo a tres parámetros que el DEM consideró "reales, transparentes y están relacionados con los costos municipales". Así, se crearía una fórmula polinómica con estos tres elementos: "uno es el sueldo municipal -en un 60 por ciento- porque es el componente del egreso del presupuesto municipal en el sueldo. Otro es el índice de precios mayoristas -en un 30 por ciento-. Las compras y las inversiones que hace la municipalidad puede relacionarse con ese índice. Y otro índice que lo compone es el gasoil del grado dos que como los servicios municipales en su mayoría se prestan de manera directa y se consume ese combustible principalmente, sería un tercer componente, en un 10 por ciento", agregó Edelmiro Fassi, en el momento de la presentación, hace más de dos meses.El Ejecutivo necesita que esté resuelto el tema para principios de diciembre, para poder imprimir las boletas de enero y los meses subsiguientes. Con lo cual, a lo largo de este mes, se deberá debatir en el recinto el tema.Lo único que está definido es el incremento salarial, dado que la pauta ya está cerrada. También la suba de los combustibles. Curiosamente, luego de la liberación de los precios, se tomará el incremento del 10% que se dio tras las elecciones, pero no la baja (leve, sólo 1,5%). Resta esperar los números del precio de mayoristas, que tiene un peso considerable en la fórmula. El mes pasado (con los datos de septiembre) se dio a conocer el 12, con lo cual podría ser esta semana o comienzos de la otra.La oposición ya marcó alguna duda: es que entienden que al momento de aprobar la Tributaria 2017, se consideró la expectativa inflacionaria para este año. Y ahora se tomarían los datos de la inflación real para los futuros aumentos. En tal sentido, se preguntan si no habría una especie de doble imposición.CON EL RECAMBIO,EL PRESUPUESTO ¿Y UCE?Es que a partir del próximo 10 de diciembre, ingresarán al Cuerpo Legislativo quienes ganaron sus bancas el pasado 22 de octubre. Ellos son Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual (todos por Cambiemos), mientras que renovarán sus escaños Raúl "Lalo" Bonino (también macrista) y Jorge Muriel (PJ). Por otra parte, dejarán sus poltronas Natalia Enrico (FPCyS - PS) y Marcelo Lombardo (PJ).Cuando ellos ya estén en funciones, podrán encarar dos temas claves. Uno, con seguridad: el Presupuesto 2018. El otro, está en carpeta, pero deberá conllevar alguna revisión: la creación de la Unidad de Control y Evaluación (UCE). Es que con la salida del PS y con la ampliación de Cambiemos, podrían retirar algunos acuerdos a los que se había llegado con el socialismo y agregar otros puntos, además de las modificaciones que ya se habían definido.