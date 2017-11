El PRO pide aumentar el área y controles en la ZEC

Presentó una minuta de comunicación en donde le sugiere al DEM ampliar la Zona de Estacionamiento Controlado, que haya más controles y hasta que estudie la posibilidad de comprar una grúa. Afirman que los vecinos del sector se quejan porque no pueden sacar sus autos de sus cocheras y que deben llamar a 4 o 5 veces por día a la Municipalidad.

El bloque de concejales del PRO (Hugo Menossi, Raúl Bonino y Ana Carina Visintini) presentó una minuta de comunicación la semana pasada en donde solicita que el Ejecutivo analice una serie de cambios en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), los cuales incluyen ampliar la zona de estacionamiento controlado así como también los controles y hasta inclusive, la compra de una grúa para retirar autos mal estacionados.Concrementamente, solicitan "aumentar los operativos de control en la zona de estacionamiento controlado", así como también "estudiar la posibilidad de incrementar las cuadras con estacionamiento medido, facilitar al vecino un sistema de denuncia ante la observación de una infracción, extender la zona de prohibición cercana o lindante a cocheras, ampliando el margen de entrada a la misma, analizar la posibilidad de compra de una grúa para poder retirar vehículos mal estacionados, incrementar el valor de las multas ante infracciones en cuanto al estacionamiento en la ZEC, facilitar un listado de comercios adheridos al cobro de la ZEC en las columnas que indican la zona de estacionamiento".En los fundamentos marcan que "de acuerdo a lo expuesto por los vecinos del sector de la Zona de Estacionamiento Controlado, el tránsito se ha transformado en un verdadero problema, producto de la gran concurrencia de tráfico ya sea de automóviles, motos o vehículos de carga" y agregan que "frecuentemente los vecinos se encuentran con autos estacionados sin respetar la demarcación de sus cocheras, imposibilitando la salida de su propio vehículo".En tal sentido marcan que "la repetida infracción y el no respeto por las normas, obliga a la persona afectada a tener que llamar permanentemente a la GUR o a Control Público, hasta 4 o 5 veces por día" y destacan que "las familias que viven en las cuadras contiguas a las que poseen la ZEC, no solo muchas veces no pueden sacar sus autos de las cocheras por la obstrucción de otro vehículo mal estacionado, sino que tampoco pueden entrar su automóvil, teniendo que dejarlo a cuadras para llegar a su propiedad".Es por ello que dicen que "las manzanas lindantes a la ZEC se han transformado en playas de estacionamiento de empleados de comercios céntricos, debido a la falta de planificación en cuanto al tema" y finalizan marcando que "hoy es una necesidad el reordenamiento del transporte público y el control del ingreso de autos particulares a la ZEC para agilizar el tránsito, como así también controlar con más agentes".QUE SIGA LA CICLOVIAPor otra parte, el mismo bloque macrista solicitan al DEM que "analice la factibilidad de dar continuidad a la ciclovía de calle Bv. Lehmann, desde su intersección con Av. Ernesto Salva hasta la Plaza 25 de Mayo".En los fundamentos, marcan que "la seguridad vial a ciclistas y peatones está vinculado a una cultura vial que garantice el respeto entre los diferentes usuarios de la calle, es deber del Estado garantizar el desarrollo de ciclovías e infraestructura seguras". En tal sentido, destacan que "la ciclovía de la calle Bv. Lehmann ha beneficiado el tránsito de bicicletas hacia el norte de la ciudad y para los vecinos es de gran utilidad que la misma tenga continuidad hasta la Plaza de 25 de Mayo" y que "en días de lluvia el adoquinado de Bv. Lehmann se vuelve peligroso para los ciclistas, por lo que, contar con la continuidad de la ciclovía sería de gran beneficio para los mismos".