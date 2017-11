Carniello: “Hicimos el partido que queríamos”

Atlético de Rafaela atraviesa por momentos de tranquilidad. La victoria, todo lo cambia. Los tres puntos conseguidos el viernes por la noche en el inicio de la séptima fecha de la B Nacional lo colocan en los primeros planos de las posiciones y mantiene viva la ilusión de todos por Alberdi.Si bien la ‘Crema’ fue bastante efectivo en las que tuvo para definir, volvió a mantener su arco en cero, por cuarta vez en siete presentaciones, y defensivamente hizo un partido por demás de correcto. A Ramiro Macagno prácticamente no le llegaron.Uno de los puntos altos de la última línea de Atlético fue Oscar Carniello, que comenzó cubriendo la banda derecha ‘necesitábamos clausurar ese sector para que Copetti se sintiera más liberado y pudiera atacar’, argumentó el DT y sobre lo que le dio Carniello al equipo, Bovaglio señaló: “Ganamos en solidez, lo que pretendíamos de Oscar, más allá del gol, nos lo dio, primero en la banda y después jugando adentro”.Por su parte, Carniello también analizó su partido: “En el PT no me vi tan bien, vengo teniendo poco fútbol, era un partido intenso, encima con la lluvia y una cancha que pesa mucho. Después, en el ST me solté un poco mejor y terminé como yo quería. Pero en el PT me costó un poco, hacía un tiempo que no hacía fútbol y tengo que ir agarrando rodaje, eso es lo que yo más quiero y sumar los minutos que mayor pueda”.Atlético fue superior a San Martín, le manejó la pelota y los tiempos de partido. Abrió el marcador, amplió la ventaja y supo aguantar bien. “Nos plantamos bien, hicimos el partido que queríamos. Cuando sacamos la ventaja manejamos los tiempos, los empujones de ellos, por momentos se nos venían pero no eran muy claros, supimos aguantar, tuvimos muchas chances como para hacer otro gol y creo que hicimos un partido más que correcto”, apuntó Carniello en rueda de prensa.Por último, Carniello reconoció que se tenía fe que ‘iba a hacer un gol’, y señaló: “Varios me dijeron que iba a ser un gol, lo fui a abrazar a Lucas (Bovaglio) porque me dijo que iba a hacer un gol, por suerte pudo entrar y eso nos ayudó bastante a relajarnos y manejar el partido”.Guillermo Brown 3 vs. Ferro 0, Almagro 2 vs. Deportivo Morón 2, Flandria 2 vs. Independiente Rivadavia 2.15:30 hs Deportivo Riestra vs. Villa Dálmine (Diego Ceballos), 21:05 (TV) Juventud Unida vs. All Boys (Maximiliano Ramírez).Agropecuario 15, puntos; Guillermo Brown 12; Dálmine 12; Atlético de Rafaela 11; Aldosivi 11; Brown (A) 11; Quilmes 11; Almagro 10; Chicago 10; Juv. Unida 10; Estudiantes (SL) 9; Mitre 9; Los Andes 9; Riestra 8; Gimnasia (J) 8; Santamarina 8; Morón 8; Instituto 8; San Martín (T) 8; All Boys 7; Sarmiento 6; Ind. Rivadavia 6; Ferro 6; Boca Unidos 4; Flandria 2.