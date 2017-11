El 21 de noviembre da inicio juicio a Los Monos

ROSARIO, 6 (NA). - El próximo martes 21 de noviembre comenzará el juicio oral en el que la banda narcocriminal "Los Monos" será juzgada por el delito de asociación ilícita en la ciudad de Rosario.Al debate que tenía fecha prevista para el pasado 21 de junio, llegan 25 personas imputadas, de las cuales 13 son expolicías.El juicio se extenderá hasta el mes de marzo de 2018, ya que durante enero no habrá audiencias, debido a la feria judicial.El tribunal estará integrado por el juez de Sentencia Ismael Manfrín, y las juezas María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga.La causa había sido elevada a juicio en abril de 2016 por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, y en diciembre de 2015 el juez federal Marcelo Bailaque había procesado con prisión preventiva a 23 personas vinculadas a la banda, entre los que se encuentran los presuntos líderes de la organización, "Guille" Cantero y Jorge Emanuel Chamorro.El juicio arrancará luego de varias dilaciones y cruces de criterios que hubo entre las distintas partes intervinientes en la causa.Según informó la prensa local, en los primeros días de octubre el juez Julio Kesuani dio por finalizada la etapa de instrucción que comenzó a ser investigada en septiembre de 2012, con el crimen de Martín "Fantasma" Paz.Desde ese momento la banda "Los Monos" comenzó a ser investigada como una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes y acusada de cometer diferentes tipos de delitos.Los acusados que llegan a juicio por los delitos de homicidios, lesiones, extorsiones, balaceras, usurpaciones de viviendas y comercio de estupefacientes son Máximo Ariel "Guille" Cantero, Ariel Máximo "El viejo" Cantero, Lorena Miriam Verdún (viuda de Claudio "Pájaro" Cantero), Silvana Jésica Gorosito (pareja de Ramon Ezequiel "Monchi" Machuca), Leandro Alberto "Gordo" Vilches, Jorge Emanuel "Ema" Chamorro, Walter Jure, Andrés "Gitano" Fernández Agustín Mauro Ruiz, y Francisco Lappiana, "Monchi" Machuca, Mariano "Gordo" Salomón, y 13 expolicías.En tanto, once de los acusados que tenía originalmente la causa admitieron su pertenencia a la banda mediante un juicio abreviado que se realizó en octubre de 2015 por los jueces Edgardo Fertitta, José Luis Mascali y Julio Kesuani, por lo que no serán juzgados en el debate que arranca dentro de 15 días.