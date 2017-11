Buen partido de Maina y Aguilar

No fue un partido de puntos altos en 9 de Julio desde el punto de vista individual, algo lógico mirando el resultado y ante el rival que se jugó. Estuvieron un escalón por encima de la media del equipo el arquero Julián Maina (7), seguro y con una doble tapada clave en el cierre del primer tiempo, y el volante Maximiliano Aguilar (7), que siempre intentó poner la pelota contra el piso y buscar algún pase que intente comprometer al fondo visitante.NO AFLOJASp. Rivadavia ganó como visitante en Rosario por 2 a 0 ante Tiro Federal y de ese modo mantiene los 4 puntos de ventaja sobre el tercero, que ahora es Ben Hur, cuando quedan 6 en juego. Los goles llegaron en el tramo final del partido, por intermedio de José Canelo y Juan Manuel López.En el otro partido disputado ayer, ADIUR y Puerto San Martín igualaron 1 a 1, con goles de Celso Zacarías para el local y Ramiro Rocca para PSM.Unión Totoras vs. Ben Hur; Coronel Aguirre vs. 9 de Julio; Juv. Pueyrredón vs. ADIUR; Puerto San Martín vs. Tiro Federal y Atlético San Jorge vs. Sp. Rivadavia.