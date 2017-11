Boca ganó el superclásico y se corta en lo más alto

BUENOS AIRES, 6 (NA). - En un partido repleto de polémicas, el líder Boca se quedó con el Superclásico ante River como visitante por 2 a 1, para estirar su ventaja en la Superliga a doce puntos sobre su eterno rival.En la continuidad de la octava fecha, fue el mediocampista Edwin Cardona, con un soberbio remate de tiro libre a los 40 minutos del primer tiempo, el que adelantó a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, justo después que Ignacio Fernández fue expulsado en el local, por una dura infracción sobre el propio colombiano.Pero en el complemento, el árbitro Néstor Pitana se equivocó al mostrarle la roja a Cardona y, con un tremendo remate de Leonardo Ponzio de media distancia, River lo empató a los 22 minutos.Pero cuatro minutos después, Pablo Pérez armó una gran jugada por izquierda y centró para el uruguayo Nahitan Nández que, de volea, clavó el 2-1 que le dio la victoria al "Xeneize" en el Superclásico 200 del profesionalismo.La polémica, más allá de la expulsión de Cardona, estuvo también del lado de River porque Pitana a instancias del juez de línea, anuló un gol a Ignacio Scocco porque la pelota supuestamente se había perdido por la línea de fondo.Boca, con esta victoria, le saca doce puntos de ventaja a River en la tabla de posiciones de la Superliga, y nueve a Talleres de Córdoba y San Lorenzo, sus más inmediatos perseguidores.Temperley 1 (78m Arregui de penal) - Defensa y Justicia 4 (16m Márquez, 21m y 25m N. Fernández, 52m L. Martínez), Estudiantes (LP) 1 (47m Schunke) - Argentinos 0, Belgrano 0 - Independiente 0.Chacarita 2- Gimnasia 0, Godoy Cruz 2 - Huracán 1, Colón 3 - San Martín (SJ) 3, Lanús 0 - Olimpo 2, San Lorenzo 0 - Banfield 1, Rosario Central 0 - Atlético Tucumán 1, Racing 1 - Talleres 1.17.05 (TNT Sports) Arsenal vs. Tigre (Patricio Loustau), 19.05 (Fox Sports) Patronato vs. Newell's (Nicolás Lamolina), 21.05 (TNT Sports) Vélez vs. Unión (Federico Beligoy).Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).Árbitro: Néstor Pitana.Lux; Montiel, Maidana (63m Auzqui), Pinola, Casco; Ponzio, Rojas (46m de la Cruz); E. Pérez, G. Martínez, I. Fernández; Scocco. DT: Marcelo Gallardo.Rossi; Jara (82m Peruzzi), Goltz, Magallán, Fabra; P. Pérez (82m Borré), Barrios, Nández; Pavón (91m Bou), Benedetto (86m Benítez), Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.41m PT Cardona, de tiro libre (B), 22m ST Ponzio (R), 26m ST Nández (B). Incidencias: Expulsados: 37m PT Fernández (R), 15m ST Cardona (B).