Causa Ciccone: declaran testigos contra Boudou

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Este martes comenzarán a declarar en los tribunales de Comodoro Py los testigos del juicio contra el detenido exvicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone por la compra venta de la Calcográfica.Se presentarán a declarar a primera hora de la mañana ante el Tribunal Oral Federal 4 de Retiro los testigos Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini.Por la misma causa son juzgados los empresarios José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri, Nicolás Ciccone y Rafael Resnick Brenner.La detención de Boudou del viernes pasado se dio en el marco de otra causa, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por unos 80 mil dólares sin justificación en su declaración jurada de 2002 e inconsistencias detectadas en los peritajes en declaraciones patrimoniales de 2002 a 2012.Su detención fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, quien también dispuso el arresto de su examigo y socio Núñez Carmona.Por otro lado, en la causa Ciccone, Lijo entiende que Boudou y el resto de los imputados arbitraron medios non sanctos a través de la firma The Old Fund, cuya cara visible era Vandenbroele, para intervenir en el levantamiento de la quiebra de la empresa calcográfica.El exvicepresidente es acusado de haber intercedido en las negociaciones para quedarse con la empresa, dedicada a la confección de papel moneda y boletas electorales, tal cual ratificó su antiguo dueño, Nicolás Ciccone.Por su parte, Luis Scolari, un exsocio de Boudou y de Núñez Carmona en Mar del Plata, volverá a pedir este lunes ante Lijo su inclusión como querellante en la causa contra los detenidos, dado que estos habrían utilizado su nombre y firma a través de una empresa que compartían.El viernes pasado, luego de su trasladado a los tribunales de Comodoro Py, Boudou prestó declaración indagatoria y reclamó su excarcelación, la que le fue rechazada por Lijo, luego de que el fiscal Jorge Di Lello evitara pronunciarse al respecto y dejara la decisión en manos del magistrado.