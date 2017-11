CGT: no va a dejar pasar la reforma laboral

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La CGT y el Gobierno pondrán en marcha hoy la primera reunión de equipos técnicos para continuar con el análisis del proyecto de la reforma laboral y, de cara al encuentro, el secretario general Héctor Daer reafirmó que el borrador presentado podría "destruir los derechos de los trabajadores" e insistió en que así como está "el parlamento no la va a dejar pasar y el movimiento obrero tampoco".Luego de advertirle el viernes pasado al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no iba a aceptar la iniciativa tal como se encuentra redactada, el gremialista sostuvo este domingo que la propuesta tiene "intereses muy concretos de destruir los derechos de los trabajadores".La semana anterior hubo un encuentro de las mesas técnicas conformadas por funcionarios y sindicalistas junto a sus equipos, quienes acordaron que a partir de este lunes iniciarán el análisis detallado del proyecto de la reforma laboral, punto por punto.A raíz del rechazo inicial de la CGT a la medida, se espera una extensa y dura negociación que debería derivar en numerosas modificaciones en el borrador para así terminar logrando un proyecto acordado que pueda enviarse al parlamento."Es un texto muy lejano a la doctrina del derecho laboral de la Argentina y casi universal", argumentó el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en declaraciones a Radio El Mundo.Subrayó que "todo la sociedad tiene el derecho a discutir en forma clara lo que hace a la calidad y a la forma de vida de la gente" y advirtió: "El parlamento no la va a dejar pasar y el movimiento obrero tampoco".Además, Daer se quejó de los sectores "que sistemáticamente aparecen en público planteando que el país no se desarrolla por culpa de los derechos laborales, que hay trabajadores informales por culpa de los derechos laborales".Aclaró que el proyecto de la administración de Mauricio Macri "no tiene nada que ver con lo de Brasil", aunque subrayó que "eso no quiere decir que sea buena", ya que "avanza en temas complicados para el trabajador"."La de Brasil tiene un tema fundamental que es que rompió la jerarquía legal, la desaparición absoluta del derecho. Acá lo que se pretender cambiar es la filosofía del derecho y a partir de la jurisprudencia modificar los derechos de los trabajadores", resaltó.