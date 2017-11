En 9 meses acumuló -U$D 5.200 millones

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El déficit del comercio exterior en los primeros nueve meses del año acumuló "un rojo de U$S 5.200 millones" por un "escaso dinamismo" de las exportaciones, indicó ayer un estudio privado.Un informe elaborado por la consultora Ecolatina señaló, de ese modo, que en cantidades, las exportaciones de manufacturas retrocedieron más de 30% con relación a 2011."El déficit del comercio exterior continúa rompiendo récords", alertó el análisis, que puntualizó: "En los primeros nueve meses del año, acumuló un rojo de U$S 5.200 millones, superando el desequilibrio previsto para todo el año en el proyecto de Presupuesto 2018 presentado hace dos meses".Según indicó, el resultado obedeció "al escaso dinamismo de las exportaciones, que crecieron sólo 0,7% interanual en los primeros nueve meses del año, como al excepcional crecimiento de las importaciones, de un 18%"."La profundización del atraso cambiario explica la baja ´performance´ de las ventas al exterior, al mismo tiempo que alentó las importaciones en un contexto en el cual ya no existen restricciones cuantitativas relevantes", resaltó.Aclaró que a pesar de que durante la gestión de Mauricio Macro hubo un avance en lo que respecta a las cantidades vendidas al exterior, "aún no se ha logrado recuperar los niveles previos a la imposición del cepo cambiario"."A su vez, cuando nos detenemos en la situación de los diversos sectores exportadores, se observan disparidades que, en parte, son un alivio para el frente externo, pero que a la vez abren incógnitas sobre el futuro", subrayó.Evaluó que al tomar las cantidades vendidas de Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se observa que, si bien en los primeros nueve meses del año exhibieron caídas respecto de 2016, se encuentran en niveles superiores a los de 2011."La contracara de ello son las ventas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que a pesar si bien en lo que va de 2017 crecieron 10,7% en volúmenes, ello fue insuficiente para compensar el retroceso que experimentaron en los últimos años", advirtió.