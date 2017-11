Peñarol y Ferro, en un mano a mano que definirá el campeón del Clausura

La definición del Clausura de ladel fútbol doméstico es estupenda. La jornada de ayer quedará en la historia y el recuerdo de todos, y eso que aún no se definió el 100% de lo que estaba en juego.Por un lado,, que ganaron sus compromisos,para jugar la finalísima Absoluta ante Ben Hur (el mejor del Apertura). Dicho desempate se jugará el próximo miércoles, en cancha neutral (sería la de 9 de Julio) y entre hoy y mañana se definirá si será con público o a puertas cerradas, recordando que en los encuentros entre ambos se jugó sin visitantes., que cayó en Los Nogales,ya que el Deportivo Ramona igualó con Atlético de Rafaela y así condenó al ‘Cervecero’. Ahora, el conjunto de barrio Italia espera por el perdedor de la final por el ascenso en la Primera B entre el Deportivo Tacural y Talleres de María Juana. Por otro lado,al segundo grupo liguista.La 13ª y última fecha del Clausura se cerrará en la noche de hoy con el clásico entre 9 de Julio y Ben Hur, encuentro que comenzará a las 21:30 y será arbitrado por Sebastián Garetto.-Sportivo Norte 1 (30m Damián Maciel) – Peñarol 2 (12m Cristian Arias y 94m Iván Gómez). Expulsado: ST 48m Ochoa (P).-Ferrocarril del Estado 2 (55m José Abt y 71m Sebastián Tosetto) – Argentino Quilmes 1 (88m Silvio Acosta). Expulsados: ST 7m Muriel (AQ) y 30m N. Saavedra (AQ).-Brown 1 (37m Lautaro Díaz) – Argentino de Humberto 0.-Unión de Sunchales 2 (20m David Quiroga y 79m Gabriel Espíndola) – La Hidráulica 0.-Atlético de Rafaela 2 (17m Tomás Bonilla y 31m Pablo Segovia) – Deportivo Ramona 2 (48m Carlos Fragatta y 90m Matías Carelli). Expulsados: PT 25m B. Domínguez (AR) y ST 25m N. Boiero (DR).-Florida de Clucellas 5 (2m Mauro Montenegro, 36m y 63m Jorge Salteño, 45m Hernán Dobler, 50m Pablo Andretich) – Libertad 2 (57m Fabricio Mandrile y 87m Cristian Sánchez). Expulsado: PT 46m Federico Campo (L).Talleres de María Juana y el Deportivo Tacural se clasificaron a la final por el ascenso. Este lunes a las 20 hs se sorteará la localía del primer juego a disputarse el miércoles.Talleres se consagró campeón Absoluto de la Sur tras ganarle 5-3 a penales a Bochazo, luego de igualar sin goles. En Reserva se consagró el Deportivo Aldao.Tacural fue campeón Absoluto de la Norte tras superar, también por penales (4-3), al Deportivo Aldao luego de igualar 0 a 0. En Reserva ganó San Martín de Angélica.El Deportivo Bella Italia no dejó dudas y se quedó con el torneo Definición. Ahora, Atlético Esmeralda, Sp. Libertad E.C., Belgrano y los ‘Tanos’ jugarán semifinales (el martes se sortean los cruces) para definir el premio máximo de la temporada. Los resultados de la 7ª y última fecha: Esmeralda 6 vs San Isidro 2, Juv. Unida 4 vs Belgrano 5, Bella Italia 4 vs Aureliense 2, Libertad E.C. 1 vs Susana 3.