Elaboran una petición en la web por un centro de radioterapia en nuestra ciudad

Internet permite que la democracia sea un poco más abierta y directa. Miles de documentos se suben a la red de redes para que los ciudadanos puedan tener acceso a lo que los diferentes gobiernos realizan como acciones de gestión. Y también habilita a que todos podamos tener una forma de unión y de contacto directo no solo entre nosotros, sino con nuestros representantes.Tomando como base esto, un grupo de alumnas de 5º año del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Candela Albrecht, Paz Beckmann, Lucía Cescut, Victoria Fardín -su padre, Víctor, fue concejal-), elaboraron en una conocida página (change.org) una petición dirigida al Gobierno de la Provincia de Santa Fe sobre la "creación de un Centro de Radioterapia en Rafaela".El objetivo planteado es que pueda juntarse la firma digital de unas 2.500 personas. Al momento de redactarse esta nota, ya llevaban 2.037, dejando muy cerca la meta pretendida. Aquellos interesados pueden acceder a través del siguiente link https://www.change.org/p/gobierno-de-la-provincia-de-santa-fe-creaci%C3%B3n-de-un-centro-de-radioterapia-en-rafaela.La movida no es novedad. LA OPINION ha publicado el pasado 27 de septiembre una carta de lectores con la firma de las alumnas. Un día después, ingresó una nota al Concejo Municipal, motivo por el cual fueron recibidas el pasado 11 de octubre.EL TEXTOA continuación, el texto de la petición:"En cada ejemplar del diario La Opinión de la ciudad de Rafaela puede verse al pie de la primera página un enunciado: “Rafaela espera por el Centro de Radioterapia”. Este fue el punto de partida que nos llevó a preguntarnos: ¿por qué no hay aún un Centro de tratamiento por Radioterapia en nuestra ciudad?"Todas las personas que deben atravesar esta terrible enfermedad deben soportar entre 25 y 30 días de lunes a sábados (incluyendo días feriados) largas horas de viaje a otra ciudad para realizarse un tratamiento que no lleva más de 10 minutos. Cuando el paciente está bien y tiene los medios, no hay mucho problema. Pero cuando no los hay, es una situación bastante difícil. Por ejemplo el pasaje, que es reconocido por sólo unas pocas obras sociales. A esto se le debe sumar el costo del tratamiento en sí."En realidad, la parte económica vendría a ser lo de menos. Hay gente que físicamente no está en condiciones de viajar, o que sí lo está pero estos son tratamientos que provocan efectos adversos, que dependen de la zona donde se hacen los rayos. En estas circunstancias, tener que viajar en colectivo no es nada cómodo y mucho menos agradable para el paciente. Lamentablemente no hay otra opción."A lo que queremos apuntar nosotras es que no sólo hay que mirarlo con una mirada física y económica sino también tener en cuenta la parte sensible y humana del tema: el trauma psicológico, social, familiar y todo lo que lleva el traslado hasta un Centro. Es muy traumático realizar esto diariamente y no sólo para el paciente: siempre se necesita de un acompañante; alguien que te lleve y te traiga… es decir, tiene que ver con un montón de condiciones sociales y familiares que se generan alrededor."Nosotras entendemos que es una gran cantidad de dinero que se necesita. El tema es “la discusión del valor de la vida”. Es algo que en realidad no se debería discutir en absoluto; es imperiosa la necesidad como derecho de salud. Se pueden discutir miles de cuestiones pero acá estamos hablando de salud; no de iluminar una calle ni construir un monumento… Se trata de la salud y bienestar de la población, que son cosas que no tienen precio."El Centro de Radioterapia en Rafaela es sumamente necesario técnica, física, moral y éticamente. Que nuestra ciudad llegue a tenerlo se ha convertido en nuestra ilusión y nuestro sueño por cumplir. Porque sabemos lo difícil que es vivir la atroz experiencia de la enfermedad; porque entendemos que el trayecto del traslado hasta un Centro se vuelve extenuante y agotador cuando las condiciones físicas no lo permiten; porque comprendemos el dolor en los rostros de los pacientes y de sus familiares y por muchas razones más… queremos que nuestro anhelo se haga realidad. Y sólo podremos lograrlo si contamos con el apoyo de toda la población.¿Nos querés ayudar?¿Te sumás con tu firma a nuestro pedido?"