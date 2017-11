Teddy Roosevelt, presidente de EE.UU. pasó por Rafaela en 1913

Theodore “Teddy” Roosevelt nace el 27 de octubre de 1858 en Nueva York. Su carrera política como líder Republicano le hace lograr en 1899 el cargo de Gobernador de Nueva York, puesto que ejerce hasta 1901 cuando asume como Vicepresidente de su país. Ese mismo año, ante el asesinato del presidente McKinley, toma las riendas de la nación y luego jura oficialmente como el 26º Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, mandato que ejerce hasta mayo de 1909. Era un hombre dueño de una importante fortuna familiar, temperamental y audaz, historiador, escritor, coronel del ejército en la guerra Hispano-Norteamericana, cazador y explorador.

Establece la base de Guantánamo en Cuba, empeña tiempo y hasta su propio dinero en finalizar el Canal de Panamá, lugar en el que estuvo inspeccionando e impartiendo directivas en 1906 y, en ese mismo año es condecorado con el Premio Nobel de la Paz por su intervención en la finalización de la guerra Ruso-Japonesa.

¿A qué viene esta sintética biografía de un expresidente de los Estados Unidos? Sucede que el miércoles 5 de noviembre de 1913, a bordo del crucero “Uruguay”, llega “Teddy” a la Argentina. Recorre Buenos Aires, recibe homenajes y banquetes hasta el viernes 14, día en el que va a La Plata para retornar luego a la Capital Federal. Y aquí viene el motivo de esta nota: en la siguiente jornada se embarca en el vagón blanco de la Presidencia de la Nación que es anexado a un tren del Central Argentino con rumbo a Rosario, donde llega a las 12:55. Recepción en el Palacio Municipal presidida por el Gobernador de la Provincia Manuel Menchaca, recorrida por la ciudad, el puerto, el consabido “lunch”, discursos (solo hablaba inglés) y, a las 17:00, partida de Rosario con rumbo a Tucumán. Es decir que aproximadamente a las 20:00 horas del sábado 15 de Noviembre del año 1913 el ex presidente norteamericano Theodore “Teddy” Roosevelt observaba desde la ventanilla de su vagón blanco el caserío de una población nombrada ciudad hacía apenas diez meses y cuyo nombre le habrán soplado Joaquín V. González y el Perito Francisco P. Moreno que lo acompañaban… “that is the new city of Rafaela” le habrán dicho (esa es la nueva ciudad de Rafaela).

No sabemos si el tren se detuvo unos momentos en la estación ferroviaria de Avenida Italia, pero el domingo por la mañana ya estaba en Tucumán. Continuaba después su gira visitando Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, pasó a Chile, volvió por Bariloche, Neuquén y regresó a Buenos Aires. Desde aquí comienza una aventura que tuvo sus consecuencias para “Teddy”. Viajó a Paraguay y de allí, en una peligrosa expedición capitaneada por él mismo, cruza el Mato Grosso brasileño a pie y a caballo, explorando un río que hoy lleva su nombre, hasta alcanzar Manaos sobre el río Amazonas (había atravesado unos 2.000 kilómetros de espesas y desconocidas selvas pobladas por tribus agresivas) llegando a esa población ribereña unos dos meses después de su partida. El hombre, con 55 años a cuestas, había perdido 25 kilos de peso, tenía un tumor en una pierna originados por heridas infectadas y nunca se recuperó totalmente. Falleció a los 61 años el 6 de enero de 1919 en Oyster Bay (Nueva York) víctima de una trombosis coronaria. Y así fue que en una tardecita primaveral de 1913 Theodore “Teddy” Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, premio Nobel y aventurero, pasó por Rafaela.