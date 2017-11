Olvidó su cartera en la calle: le robaron $ 19 mil

Una vecina de 55 años, domiciliada en calle Cervantes 129, dio cuenta a autoridades policiales de haber sido víctima de un “hurto”.

La mujer acababa de regresar de un viaje con su familia y al ver que no tenía llaves para ingresar a su casa dejó su cartera apoyada en una de las ventanas de la casa, olvidándola e ingresando por el garaje.

Una vez dentro, cerró el portón, y en esos momentos escuchó que paró una moto y que hubo corridas.

Cuando logró abrir el portón vio que un varón que se llevaba la cartera, subiendo a una moto en la que lo esperaba un compañero.

La cartera contenía la suma de 19 mil pesos, tarjetas varias y dos pares de anteojos.

Se dio conocimiento del hecho al Fiscal en turno.



ROBO EN UN

DEPARTAMENTO

En la madrugada de la víspera, en un departamento ubicado en calle Córdoba al 1400, el propietario del mismo al regresar al inmueble, constató que personas desconocidas luego de romper la puerta de acceso al mismo, ingresaron al interior sustrayéndole un televisor led marca LG de 32 pulgadas de color gris, como asi tambien constató un gran desorden en la habitación.



ENCUBRIMIENTO:

COMPRO ROBADO

Efectivos de la Comisaria 3ª de Sunchales que se encontraban de recorridas, detuvieron la marcha en un domicilio de calle Santa Cruz s/n donde reside una familia de apellido C. y además funciona un taller mecánico, ya que el lugar es conocido además por ser frecuentado por personas con frondosos antecedentes delictivos.

Al arribar al sitio el personal fue atendido por un sujeto que se identificó como Diego Armando C. quien en diálogo con los uniformados, dijo desconocer quien puede estar robando en la zona, pero que hace aproximadamente dos semanas adquirió a un individuo desconocido un televisor, un equipo de música y una notebook por $ 3.000, todos elementos de dudosa procedencia.

Tras diligencias investigativas, el personal actuante estableció que los objetos pertenecían a una mujer identificada como Olga M.B., víctima de un hecho ilícito ocurrido en su perjuicio el 16 de octubre último.

Se procedió al secuestro de los elementos para ser trasladados a sede policial y posteriormente restituidos a su legítima propietaria. Y se inició causa a Diego Armando C. por el delito de “encubrimiento por receptación” permaneciendo este en estado de libertad. Se prosiguen diligencias.



EN OBRA EN

CONSTRUCCION

A través de un llamado al 911, personal policial tomó conocimiento de un hecho contra la propiedad en una obra en construcción ubicada en calle Aguado 251, propiedad de Ariel Andrés R.

Al propietario le sustrajeron una amoladora grande, 3 rollos de cable 4 mm., una prolongación de cable de 8 metros y una pileta “Pelopincho” de 1,40 por 2,40 m.



PDI HALLO

MARIHUANA

En calle Miguel Cetta al 1900 de esta ciudad, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó el secuestro de varias plantas de una especie herbácea similar a la marihuana (cannabis sativa), y diversos electrodomésticos.

Desde allí, trasladaron a una mujer de 39 años, informándose de lo actuado a la Fiscalía en turno.