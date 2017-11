Un negocio de mil millones de dólares

Si bien se pensó que con el auge de las nuevas tecnologías, como computadoras o smartphones, la televisión tendría menos protagonismo, no ha sucedido así. Por el contrario, los televisores han logrado integrar la conectividad a Internet y otras características interactivas, como el renderizado de imágenes y riqueza en audio, para transformar la experiencia de visualización en el hogar. Esto se refleja en que el 69% de los argentinos accede a diario a un Smart TV para mirar TV o contenidos audiovisuales, superando el 59% de frecuencia de uso de smartphones.

Así arrojó una encuesta realizada por LG Electronics Argentina a nivel nacional para detectar la frecuencia de uso de diversos productos electrónicos. Tanto es así que, en julio, LG Home Entertainment Company informó su mayor ganancia operativa trimestral por, 404,39 millones de dólares, y un margen operativo récord de 9,9%, debido a una mayor demanda de televisores premium en América y Asia.

La última tecnología en paneles, desarrollada por la firma coreana, es la OLED TV. Actualmente, se estima que el tamaño del mercado OLED tiene un valor de mil millones de dólares y con una gama más amplia de televisores que se lanzarán este año; OLED llegó para quedarse. Este desempeño se debe a que la tecnología OLED representa un cambio sísmico en el diseño de televisión, ya que utiliza la fuente de luz orgánica, permitiendo que cada píxel se ilumine y se apague de forma individual. A diferencia de los televisores LCD y LED, que tienen una retroiluminación LED y que pueden causar fugas de luz, las OLED cuentan con pantallas más ligeras y duraderas, ángulos de visión más amplios, excelente reproducción del color y una calidad de imagen superior sin distorsión de la imagen.

“En los últimos años, la tecnología asociada a la televisión ha crecido a pasos agigantados, aunque los espectadores continuaban confiando en el mismo formato de transmisión para su contenido. Esto ha cambiado hace muy poco tiempo, ya que el crecimiento exponencial de los servicios de streaming ha transformado permanentemente la ecuación. Ahora, hay más contenido disponible que nunca y el televisor continúa siendo el dispositivo elegido por excelencia para disfrutarlo”, señala Juan Pedro Andrade, Gerente de Marketing de LG Electronics Argentina.

