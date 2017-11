Píldoras Políticas

EL HUMOR DE PICHETTO

DE PIE (RIODISTAS)Una decisión oficial está causando algún malestar en los periodistas. No es la reforma laboral, ni la impositiva. Es, más bien, una cuestión de formas. En las recientes conferencias de prensa que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el Microcine del Ministerio de Economía, los encargados de prensa les pidieron a los trabajadores de prensa que se pongan de pie a la hora de realizar las preguntas."Perdón que no me ponga de pie, pero tengo la computadora encima", se disculpó una periodista ante el economista antes de hacer su consulta el pasado martes.Una vez que concluyó la conferencia de prensa, el "runrún" comenzó a escucharse entre los trabajadores de prensa, un tanto molestos por la iniciativa. "Si yo me tengo que parar para hacer la pregunta, que él también se pare para responderme", cuestionó un reconocido periodista, a lo cual se sumaron varios de sus colegas.AL PASILLOComo en la Casa Rosada no hay lugar, el Gobierno decide realizar las reuniones de Gabinete ampliado en la Sala Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Pese a su capacidad para albergar a 1.950 personas, el pasado jueves se vio que no da abasto para recibir a ministros, secretarios, subsecretarios, directores y legisladores.Ante la imposibilidad de conseguir asiento, varios funcionarios decidieron sentarse en los escalones de los pasillos para seguir con atención (e incomodidad) los discursos del presidente Mauricio Macri; los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y de Jujuy, Gerardo Morales; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete, Marcos Peña.Aunque uno pudiera pensar que los que quedaron sin butacas fueron funcionarios de tercera o cuarta línea, la realidad fue otra, ya que en esa situación se pudo ver a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; y el ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai.MAYANS FUNEBREROEl senador del PJ-FPV José Mayans suele advertir al oficialismo sobre el "peligro" del endeudamiento externo alto. El último miércoles, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a hacerlo pero recurrió a una anécdota algo lúgubre."Hay una funeraria en Paraguay que se llama Quintana, que dice: Tarde o temprano Quintana será tu sastre. Así que hay que tener cuidado con eso, con las medidas que uno toma porque, si no, vamos camino a lo de Quintana. ¿Me entiende?", expresó el senador formoseño.El comentario hizo reír a varios en el recinto de la Cámara alta, incluido Peña. Otra que no pudo contener la risa fue la secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Paula Bertol, quien luego de la sesión se cruzó en un pasillo con el senador peronista y le dijo: "Me hizo reír mucho hoy, senador Mayans".No es usual ver al jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, reírse durante una sesión. Tampoco que haga chistes.Sin embargo, el último miércoles tras la exposición del jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo una excepción.Pichetto señaló que coincide con la idea de "poner una edad de 65" para las jubilaciones "especiales y de privilegio" y sugirió también "una opción voluntaria en términos de prorrogar el plazo", tras los cual, sonriente, agregó: "Hay mucha gente que no quiere irse a la casa. Por ahí, en la casa está la mujer; es mejor quedarse afuera… En fin".Varios senadores y senadores se rieron, más por la sorpresa de que el rionegrino se despachara con una broma en pleno recinto que por la frase en sí misma, aunque rápidamente aclaró: "Es un chiste. No es un chiste misógino".