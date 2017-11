Bovaglio, tras la victoria de la Crema en Tucumán

Suspira. Toma aire y se siente satisfecho. Su equipo acaba de lograr un claro y merecido triunfo ante San Martín de Tucumán, en la Ciudadela, y así cortó una racha de dos juegos sin poder sumar de a tres. “Conseguimos una gran victoria, la necesitábamos”, apuntó Lucas Bovaglio tras el 2 a 0.Se ganó, fue la tercera victoria en este torneo de B Nacional, que lleva disputadas siete fechas, pero lo gratificante para el DT es que “se logró jugando bien, ganando sin ningún tipo de discusión”, y agregó: “Creo que fuimos superiores, interpretamos cómo había que jugar el partido. En el entretiempo hablamos que teníamos que buscar un tercer gol después de los 10 o 15 minutos, donde ellos se iban a venir. Situaciones tuvimos, se nos vino el rival sin tanta profundidad, valoro la predisposición, cómo enfrentaron el partido y lo que hicieron tácticamente que fue casi a la perfección de lo que habíamos planificado”.El norte parece caerle bien a la “Crema” que ganó en Jujuy y ahora lo hizo en Tucumán y en un escenario que ya le supo dar muchas alegrías (de 18 veces que visitó a San Martín ganó siete y empató otras siete). “Esta cancha históricamente a Atlético le ha dado muchas satisfacciones y nosotros necesitábamos una victoria, antes del partido hablábamos internamente con el cuerpo técnico que muchas veces que habíamos venido y nos habíamos ido con una alegría, nos vamos con una alegría porque los jugadores hicieron prácticamente un partido perfecto”, señaló Bovaglio.Atlético fue contundente, primero con Carniello, luego con Klusener, se supo poner en ventaja y en el complemento, más allá de alguna contra que pudo tener, se defendió bien, aguantó el resultado y no sufrió sobresaltos.“El partido se dio así, teníamos bien vistos al rival, sabíamos que situaciones de gol íbamos a tener, teníamos que ser bien efectivos y notábamos que a ellos les costaba tener juego, fuimos contundentes, de haber sido algo más efectivos la diferencia hubiera sido mayor pero el 2 a 0 estuvo muy bien”, analizó el DT del elenco de barrio Alberdi.Para sostener la diferencia conseguida en los primeros 45, “era muy importante aguantar los 15 minutos iniciales del segundo tiempo”, apuntó Bovaglio y sumó: “Si bien San Martín se nos vino, trató de revertir la historia con algunos cambios, pero no sufrimos mayores sobresaltos. Sabíamos que en alguna contra lo podíamos aumentar, no se dio lo último pero el partido se jugó como correspondía”.Hubo varios puntos altos en Atlético. Volvió a mantener su valla invicta y al igual que en los dos triunfos anteriores, lo hizo anotando dos tantos. “Este es un equipo que en 7 partidos tiene 4 goles en contra, en 4 no nos hicieron goles y es un promedio muy bueno, si bien defensivamente en algún momento tenemos algún error no es el punto más oscuro que tenga este grupo”, declaró Bovaglio.“Se nos venía negando la victoria, la conseguimos, pero es solo eso, una victoria y ahora hay que tratar de meter tres puntos en casa”, cerró Lucas Bovaglio en conferencia de prensa luego de la importante victoria lograda en la Ciudadela, el último viernes.Chicago 1 vs. Boca Unidos 1, Agropecuario 2 vs. Aldosivi 0, Instituto 0 vs. Mitre 0, Estudiantes (SL) 1 vs. Sarmiento 1, Santamarina 3 vs. Quilmes 2.15:00 hs Guillermo Brown vs. Ferro (Luis Alvarez), 15:30 hs Almagro vs. Deportivo Morón (Pablo Dóvalo), 15:30 hs Flandria vs. Independiente Rivadavia (Ramiro López).15:30 hs Deportivo Riestra vs. Villa Dálmine (Diego Ceballos), 21:05 (TV) Juventud Unida vs. All Boys (Maximiliano Ramírez).LasAgropecuario 15, puntos; Dálmine 12; Atlético de Rafaela 11; Aldosivi 11; Brown (A) 11; Quilmes 11; Chicago 10; Juv. Unida 10; Guillermo Brown 9; Almagro 9; Estudiantes (SL) 9; Mitre 9; Los Andes 9; Riestra 8; Gimnasia (J) 8; Santamarina 8; Instituto 8; San Martín (T) 8; Morón 7; All Boys 7; Sarmiento 6; Ferro 6; Ind. Rivadavia 5; Boca Unidos 4; Flandria 1.