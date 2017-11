Liga Rafaelina: apasionante definición

Hoy se vivirá una jornada deque quedará en la historia. En lase juega la, con tres equipos que llegan a esta definición peleando por quedarse con el Clausura y cuatro, luchan por no descender. Por el título van, mientras que en los promedios los involucrados sonTodo puede suceder, hasta existe la posibilidad de tener que desempatar dos (partido único) o tres (petit-torneo) equipos en el primer lugar para definir un campeón, como así también se podrían dar empates en el descenso y promoción, por lo que también se deberían jugar desempates a las 72 hs, en cancha neutral.En lase jugarán los partidos revanchas de las Finales de las Zonas y se definirán los clasificados a la final por el ascenso. Si hay empate, se define a penales.Por el lado de la, Bella Italia (13 puntos) depende de sí mismo para consagrarse campeón del Definición, hoy se jugará la 7º y última fecha. Belgrano llega expectante (12) en el segundo lugar.15:30 hs: Ferro vs Quilmes (Mauro Cardozo), Brown vs Humberto (Rodrigo Pérez), Unión vs La Hidráulica (Franco Ceballos), Florida vs Libertad (Claudio González), Atlético vs Ramona (Víctor Colman), Sportivo vs Peñarol (Ariel Gorlino). Mañana: 21:30 hs: 9 de Julio vs Ben Hur (Sebastián Garetto).15:30 hs: Zona Norte: Aldao vs Tacural (0 a 0 en la ida) (Silvio Ruiz). Reserva: Aldao vs Unidad (1 a 1) (Raúl Cejas). Zona Sur: Bochazo vs Talleres MJ (2 a 2) (Roberto Franco). Reserva: San Martín vs Santa Clara (0-1) (Facundo García).16:00 hs Esmeralda vs San Isidro (Guillermo Tartaglia), Juv. Unida vs Belgrano (Javier Simoncini), Bella Italia vs Aureliense (Enrique Calderón), Libertad E.C. vs Susana (Leandro Aragno).