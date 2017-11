Damián Fineschi logró su primer triunfo con el Focus

Incorporada esta temporada a la categoría Súper TC2000 luego de haber cerrado un 2016 fantástico en el TC2000, la Escudería FELA no solo dio un salto de calidad, sino que asumió un enorme desafío.

El equipo de Víctor Rosso y Sebastián Martino, era consciente que se tendría que medir con equipos oficiales de tremendo potencial.

El primer objetivo para la estructura cordobesa era asegurarse un piloto que esté capacitado para soñar con algo importante. Y está claro que la elección fue acertada. Hoy sería muy sencillo justificarlo con el resultado a la vista.

Damián Fineschi, dejó las filas de Peugeot, seducido por el ofrecimiento de una estructura que representaría a una de las marcas emblemáticas de nuestro automovilismo deportivo.

Seguramente no fue una decisión simple para el quilmeño, pero hoy, sin duda, el hijo del "Fino" está convencido que dio el paso correcto.

Hasta ayer, Damián no había podido ganar con el Ford Focus, pese a las repetidas opciones que tuvo a lo largo de la actual temporada. Su mejor posición en la grilla, le concedió una excelente chance y la aprovechó al máximo en un escenario demandante como pocos en el calendario nacional.

Fineschi, por el sistema de penalizaciones, largó desde la pole y se aferró a la ubicación de privilegio desde el inicio, para conservarla hasta el banderazo cuadriculado en la Carrera Clasificatoria.

Mariano Werner (Peugeot 408) y Facundo Ardusso (Renault Fluence) lo escoltaron, luego de concretar muy buenas recuperaciones, en particular el "Flaco" de Las Parejas, que tras quedarse con la clasificación debió retroceder ocho lugares en el ordenamiento.

En el campeonato, previo a la carrera de este mediodía, Ardusso conserva el liderazgo, ahora seguido por Werner.

Carrera Clasificatoria (12 vueltas): 1º Damián Fineschi (Ford Focus), en 14m49s736; 2º Mariano Werner (Peugeot 408) a 1s317; 3º Facundo Ardusso (Renault Fluence) a 4s830; 4º Ignacio Julián (Renault Fluence) a 7s302; 5º Matías Rossi (Toyota Corolla) a 8s583; 6º Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408) a 9s311; 7º Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) a 9s756; 8º Esteban Guerrieri (Citroën C4 Lounge) a 11s529; 9º Leonel Pernía (Renault Fluence) a 11s886 y 10º Facundo Chapur (Peugeot 408) a 13s148.

Campeonato: Facundo Ardusso 153 puntos; Mariano Werner 130; Emiliano Spataro 128,5; Leonel Pernía 121; Bernardo Llaver 120,5; Agustín Canapino 118; Facundo Chapur 116,5; Matías Rossi 111; Damián Fineschi 89,5 y José Manuel Urcera 76,5.

Carrera 2: se largará hoy a las 12:10 (38 vueltas ó 55 minutos).