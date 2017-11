Boudou pasó "nervioso" su primera noche en la cárcel

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El exvicepresidente Amado Boudou, pasó su primera noche en la cárcel de Ezeiza en "estado de shock" según algunas fuentes que además lo vieron "ansioso y angustiado", tras su sorpresiva detención ordenada por el juez federal, Ariel Lijo, a primera hora del viernes. Al menos hasta mañana permanecerá en el Hospital de la prisión, que tiene mayores comodidades que las instalaciones del penal.A Boudou le ordenaron realizarse diversos estudios entre ellos un electrocardiograma, una radiografía de tórax y columna, así como también exámenes de laboratorio, por lo que el Ministerio de Justicia decidirá recién entre lunes y martes en qué penal se alojará.El exvicepresidente habría informado en Ezeiza que en enero sería padre de mellizos aunque no dio mayores detalles. En este sentido, la última relación sentimental de carácter público fue con la diputada mexicana Mónica García de la Fuente, quien figura en el registro de personas autorizadas para visitarlo en el penal.En tanto, su abogado, Eduardo Durañona, visitó las instalaciones del Hospital para entregarle ropa y otros objetos personales que el ex vicepresidente le solicitó. Precisamente, el letrado sostuvo que "la detención no fue un show, fue una película de terror" y consideró que "el Estado de Derecho en Comodoro Py ha cambiado mucho".Tras la detención de Boudou ordenada por el juez federal Ariel Lijo el último viernes bajo la acusación de liderar una asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero, Durañona sostuvo que "el Estado de Derecho en Comodoro Py ha cambiado mucho".El abogado sostuvo que no se puede hablar de "una persecución político-judicial" pero "evidentemente las cosas han cambiado de la noche a la mañana" y cuestionó las fotos y videos del momento del arresto: "La detención no fue un show, fue una película de terror, porque no existe lo que hicieron"."Querían la foto de Boudou detenido. Se violaron todo tipo de derechos, por eso hicimos la denuncia en el acta de la indagatoria", agregó el letrado en diálogo con Radio La Red.Durañona rechazó los argumentos del juez Lijo para ordenar la detención del extitular del Senado: "En todas las causas está a derecho, estamos cumpliendo con todos los requerimientos judiciales, no hay nada que lleve a forzar una detención. Nunca intentó profugarse y siempre colaboró con la Justicia"."Yo tenía un comentario el jueves a la noche, me habían llamado para decirme que había un run run de que lo iban a meter preso, y yo me preguntaba por qué causa. Siempre pusimos la cara ante la Justicia, dimos las explicaciones, si se produce eso, con la frente alta a enfrentar toda la situación, sin tratar de profugarse, irse del país, esconderse", indicó.Asimismo, el abogado evitó pronunciarse respecto del comunicado de Unidad Ciudadana, espacio que denunció que "se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho", aunque consideró: "El Estado de Derecho hoy en Comodoro Py ha cambiado mucho, se está aplicando otro Código"."No sé si hablar de una persecución político-judicial, pero evidentemente las cosas han cambiado de la noche a la mañana y se han acelerado", indicó Durañona, quien remarcó que la difusión de las imágenes de la detención del exvicepresidente fue un "acting totalmente innecesario".PRUDENCIA DEL GOBIERNOEl jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el Gobierno "tomó con mucha prudencia" la situación del exvicepresidente Amado Boudou, aunque señaló que el caso "tiene el valor positivo de que no hay impunidad para nadie".Peña se expresó así en declaraciones a la prensa tras participar del Foro Iberoamérica que se realiza en Puerto Madero, donde se refirió a la detención de Boudou y aseguró que "el Poder Judicial es independiente". El ministro coordinador del presidente Mauricio Macri señaló que el Gobierno "tomó con mucha prudencia" el caso aunque resaltó: "Tiene el valor positivo de que todos somos iguales ante la ley y que no hay impunidad para nadie".Al ser consultado sobre la detención preventiva y sin condena del exvicepresidente, Peña afirmó que "el Poder Judicial es independiente" e indicó que "hubo una orden de un juez, todo estuvo dentro de la legalidad".Por su parte, el senador electo de Cambiemos Esteban Bullrich afirmó que la detención de Boudou forma parte de "pasos en un camino para que muchos vuelvan a creer en el sistema judicial", mientras que la diputada electa Graciela Ocaña sostuvo que "es importante que vaya preso pero también que devuelva el dinero que robó"."Muchas encuestas demostraban que la sociedad no confía en la justicia y las decisiones judiciales que vimos en las últimas semanas creo que son todos pasos en un camino para que muchos vuelvan a creer en el sistema judicial", agregó.Por otra parte, al ser consultado sobre la situación de la senadora electa de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, Bullrich afirmó que "no hay ningún motivo para que no asuma su banca en el Senado porque su situación judicial no es la misma que la de (el exministro y diputado suspendido) Julio De Vido".A su turno, Ocaña fue más dura en sus expresiones al opinar que "Boudou no es San Martín ni Belgrano, es un chorro, un ladrón" y agregó que "es importante que vaya preso pero también que devuelva el dinero que robó".En declaraciones periodísticas reproducidas por un comunicado oficial de su oficina, la diputada electa de Cambiemos sostuvo que "Boudou considera parcial a un juez que no hace lo que él quiere, pero hubo un peritaje, que duró dos años, y que llevó al juez a tomar esta decisión".