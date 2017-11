Peña: "El problema en la política está en la oferta"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, evaluó ayer que "el problema en la política no está en la demanda, sino en la oferta" y consideró que Cambiemos "representa una mejor oferta que la que estaba antes", al participar del XVIII Foro Iberoamérica. En el evento, realizado en Puerto Madero, Peña expuso en un panel sobre globalización, donde sostuvo que "el problema en la política no está en la demanda, sino en la oferta" y señaló que "la demanda electoral está marcada por un empoderamiento mucho más potente del ciudadano".En la misma línea, aseguró que Cambiemos "representa una mejor oferta que la que estaba antes, cuando había un mensaje reivindicativo y muy cerrado" y agregó que "el mensaje del miedo habla de una oferta poco atractiva"."Creemos en las ideas contemporáneas y tenemos que ayudar a que los ciudadanos se sientan protagonistas" por cuanto "la política actual pasa por ahí", subrayó el jefe de Gabinete al analizar la relación entre la dirigencia política y la ciudadanía.El funcionario nacional resaltó que contrariamente a lo que ocurría hace medio siglo, cuando "nadie se preocupaba por saber qué pensaba el votante indeciso", ahora "la cercanía es central con esa horizontalidad simétrica".Al respecto, sostuvo que "el ciudadano no quiere una delegación absoluta, la gente es sabia y quiere un líder que la tenga en cuenta, que la acompañe, que plantee soluciones, no que se encierre y se aleje".El ministro coordinador puso también de relieve que el avance de las nuevas tecnologías deben estar acompañado por "un testimonio positivo" de los gobiernos y agregó: "Hay una enorme oportunidad para nuestra región, porque es joven, aspiracional, humanista, muy abierta""."Trataremos de hacer ese aporte en el G-20. Por primera vez un país sudamericano será sede de este evento y el objetivo es ver como construimos consensos para una sociedad justa y sustentable", afirmó.Peña destacó la idea del Gobierno de "una Argentina global, contemporánea y protagónica" y añadió: "Creemos en la integración económica, en la democracia y los derechos humanos" porque "un mundo conectado y transparente es mejor que uno cerrado"."Desde ese lugar tenemos que encontrarnos y defender el multilateralismo, lo cual requiere paciencia, constancia y coherencia", continuó el jefe de Gabinete.El funcionario destacó la importancia de "escuchar, estar cerca y construir una República contemporánea para ciudadanos de hoy que necesitan una dirigencia que marque un camino y los ayude a dar certidumbre". "La esperanza está ahí, en la expectativa, entusiasmo y ganas de los chicos y los jóvenes. Debemos entender, escuchar, acompañar y liderar desde los valores", afirmó.Por otra parte, insistió en la idea del Gobierno de "entrar en una etapa de reformismo permanente" y consideró que "la construcción del consenso es perfectamente posible". "Si encima hoy tenemos un país con un stock de problemas grande, con pobreza y desigualdad como el nuestro ese desafío es doble y es una oportunidad", subrayó Peña."En estos dos años hemos acordado muchísimas cuestiones, gobernando en minoría, que es algo que fortalece" porque "permite ser flexible y adaptable" contra "por ahí, la soberbia que generan las grande mayorías", sostuvo.