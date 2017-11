Victoria de Santa Fe

El seleccionado de Santa Fe tuvo un auspicioso debut en el Campeonato Argentino Zona Ascenso 1, al derrotar este sábado como local a la Unión del Sur por 49 a 12, en cancha de Santa Fe Rugby. En el equipo ganador fueron titulares los rafaelinos Martín Zegaib y Franco Davicino, mientras que como suplente ingresó Mayco Vivas. El equipo dirigido por Federico Fernández visitará en la próxima fecha a Nordeste.Santa Fe alistó a José Canuto, Martín Zegaib y Gonzalo Del Pazo; Joaquín Alonso y Franco Davicino; Tomás Longo, Lucas Caputto y Joaquín Schierano; Estanislao Bay (capitán) y Agustín Galíndez; Sebastián Alvarez, Ezequiel Benítez, Gonzalo Galan, Felipe Nepote y Facundo Beltramino. Head coach: Federico Fernández.Cambios: Mayco Vivas por Gonzálo Del Pazo, Emanuel Piermarini por Tomás Longo, José Dogliani por Franco Davicino, Franco Radín por Sebastián Álvarez, Nicolás Mattei por José Canuto, Santiago Quirelli por Estanislao Bay, Matías Peón por Felipe Nepote y Juan Manuel Espinosa por Martín Zegaib.Puntos de Santa Fe: Primer tiempo: 7´ penal Galíndez, 13´ try penal (SF), 23´ try Gonzálo Del Pazo, 30´ try penal (SF), 32´ try Agustín Galíndez convertido por Facundo Beltramino, 36´ try Estanislao Bay convertido por Facundo Beltramino.Segundo tiempo: 13´ try Gonzálo Galán convertido por Facundo Beltramino, 20´ penal Facundo Beltramino, 38´ penal Facundo Beltramino.también por la primera fecha de la Zona Ascenso 1, Nordeste le ganó como local a Uruguay por 43 a 22, mientras que Mar del Plata, de visitante, se impuso a Entre Ríos por 31 a 20.