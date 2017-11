Macri viaja a Nueva York y busca atraer inversiones

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Con el espaldarazo electoral y el llamado a construir "consensos básicos" a distintos sectores, el presidente Mauricio Macri viajará hoy hacia Estados Unidos para llevar a cabo una agenda dedicada casi pura y exclusivamente a atraer inversores que decidan apostar por la Argentina.Para mostrar el "buen clima político" tras los comicios, el mandatario decidió que sean parte de la comitiva oficial los gobernadores peronistas de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de San Juan, Sergio Uñac; y de Córdoba, Juan Schiaretti.Decidido a llevarse compromisos de inversiones, el jefe de Estado partirá este domingo a las 21:40 a bordo de un vuelo de American Airlines para poder llevar adelante una agitada agenda de actividades, foros y reuniones con empresarios en Nueva York.Apenas arribe a la ciudad de Nueva York, el jefe de Estado realizará un homenaje en la bicisenda del Río Hudson, en Manhattan, a los cinco rosarinos asesinados el pasado martes durante un atentado terrorista. Participará toda la delegación junto a los gobernadores, incluso el santafesino Miguel Lifschitz que viajó ayer rumbo a Estados Unidos para encontrarse hoy con los familiares de las víctimas rosarinas.Aunque fue bien visto el buen desempeño de Cambiemos en las elecciones, especialmente la derrota de Cristina Kirchner, los hombres de negocios esperan que las reformas anunciadas y perseguidas por el Gobierno sean palpables y no sólo una carta de intención.En las 48 horas que permanecerá en suelo estadounidense, el líder del PRO participará de un foro sobre oportunidades de negocios en la Argentina organizado por el Consejo de las Américas y el fondo de inversiones Black Rock, en el que recibirá el Premio Gold Insigne "en reconocimiento por su liderazgo transformador en la Argentina y en toda la región"; y encabezará un desayuno con CEOs en el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU).También se encuentra en la agenda una visita a la Bolsa de Wall Street; una cena con empresarios de la comunidad judía neoyorkina, liderada por el millonario Jack Rosen; así como una nueva entrevista con la agencia de noticias económicas Bloomberg en su redacción.En todas esas actividades, Macri reiterará una y otra vez las potencialidades de la Argentina, tanto en lo que respecta a recursos naturales como a los humanos, algo que viene haciendo desde que asumió al frente de la Casa Rosada en todos los viajes internacionales y visitas de mandatarios extranjeros."Dimos un paso muy importante con el triunfo en las elecciones, ahora queda concretar algunas de las reformas que se plantearon en el CCK, para que ya no haya excusas para no invertir en el país", indicaron fuentes oficiales en diálogo con NA.Las únicas actividades de corte político serán con el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, con quien dialogará sobre la organización de la cumbre del G20 en 2018 en Buenos Aires, entre otros temas; Y con el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg.Además de los tres gobernadores peronistas, también acompañarán a Macri la primera dama, Juliana Awada; el canciller, Jorge Faurie; y el ministro de Finanzas, Luis Caputo; entre otros.