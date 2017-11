Obligado a ganar para mantener las ilusiones

Mezclado en el lote que están luchando por un lugar en la segunda fase está 9 de Julio, que esta tarde en el Germán Soltermam irá en la búsqueda de una victoria impostergable para continuar con aspiraciones de clasificar a la segunda instancia del certamen en la continuidad de la 16ta fecha de la Región Litoral Sur B del Federal B. En las últimas fechas, el León dejó pasar varias chances como para estar algo más cerca del objetivo a esta altura al sumar 1 de los últimos 9 puntos. Ese bajón lo dejó ya sin margen de error, ya que en estas 3 fechas que restan para que finalice la fase clasificatoria necesita sumar los 9 puntos y esperar que se caigan los de arriba, en especial Rivadavia, que está segundo y le lleva 4 puntos de ventaja. Igualmente, en el último partido, el “9” mejoró su producción y mereció traerse algo más que un empate de su visita a Puerto San Martín, pero no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo en gran parte del encuentro y careció de efectividad y puntería en los metros finales. Es por ello que la formación de Maximiliano Barbero, que volverá a estar en el banco de suplentes esta tarde tras cumplir con la fecha de sanción, al igual que su asistente Matías Massari, tratará de ratificar esa levantada ante el peor del grupo con una victoria, el único resultado que le sirve para mantener las ilusiones.Para el encuentro de hoy, la única baja es la del defensor Juan Caro, quien llegó al límite de amonestaciones, por lo que el ingreso de un delantero, Andrés Origaen o Kevin Muñoz, será su reemplazante para volver a jugar con dos puntas y un esquema más ofensivo, obligado por las circunstancias. Mientras que la buena noticia es que Andrés Velazco se recuperó de una contractura y se mantendría entre los titulares. Cabe recordar que luego de este partido, el elenco juliense se medirá como visitante ante Coronel Aguirre y cerrará la primera fase como local ante Unión Totoras.En relación a Juventud, aún no ha ganado y viene de igualar 2 a 2 en su estadio ante Ben Hur, que se lo igualó sobre la hora, y vendrá al Coloso a ganar para mantener chances de seguir en la categoría. Si el equipo de Piersimone gana, continuará con chances de salvarse, si empata, deberá esperar que Tiro y Adiur no sumen de a tres, pero si estos dos equipos ganan, Juventud descenderá. En tanto, si pierde, deberá esperar que Adiur no gane y que Tiro pierda, pero si Adiur gana y Tiro suma, Juventud perderá la categoría.Mientras tanto, en el mismo horario, el León rafaelino estará atento a lo que suceda en Rosario en el duelo entre Tiro y Rivadavia, en otro de los partidos de la 16ta. fecha. El equipo juliense necesita, además de hacer sus deberes, que los venadenses no ganen para achicar la diferencia de 4 puntos para acrecentar sus posibilidades de clasificación. En tanto, Tiro debe sumar para escaparle al descenso. En tanto, el otro partido de la jornada se jugará también en Rosario entre Adiur, que también necesita sumar para evitar perder la categoría, ante Puerto San Martín, otro de los equipos que está luchando por un lugar en la próxima instancia.Previamente, desde las 13:45, estarán jugando en el Soltermam como preliminar el primer equipo de fútbol femenino de 9 de Julio que dirige Susana Gutiérrez y que se encuentra participando en la Liga Santafesina en la continuidad de la Copa de Oro. Su rival será Juveniles de Santa Rosa de Calchines. Cabe señalar que el pasado jueves, junto a Gisela Trucco, la primera asistente femenina en debutar en Primera División, el Concejo Municipal de Rafaela distinguió a Valentina Mana y Rocío Albornos, jugadoras julienses que integran el Seleccionado Nacional Femenino que desde enero buscará en el Sudamericano la clasificación al Mundial, en un hecho inédito para este deporte en nuestra ciudad.