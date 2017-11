Cristina al bautismo

La senadora electa Cristina Kirchner asistió ayer al bautismo de sus nietos y almorzó en un restaurante céntrico de Río Gallegos, sin hacer declaraciones. La ex presidenta ingresó a la Parroquia San Juan Bosco poco después de las 12 y permaneció unos diez minutos más luego de que el párroco Miguel Robledo bautizó a Néstor Iván (4) y Emilia (1), los hijos de su primogénito, el diputado nacional Máximo Kirchner, y de la ministra de Salud de la provincia, Rocío García.De inmediato, toda la familia se dirigió al restaurante -ubicado frente a la iglesia, en las calles Jofré de Loayza y Kirchner- para almorzar durante unas dos horas. El ex gobernador interino y consuegro de la ex mandataria, Héctor Marcelino García, también compartió la mesa familiar, al igual que lo hicieron sus otras hijas (entre ellas la senadora Virginia María García), y su yerno, el juez Marcelo Bersanelli.