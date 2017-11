Unión tuvo su revancha

Unión debió esperar una rueda para lograr su primer triunfo en el Federal A. Y lo hizo ante su rival histórico, ni más ni menos, ya que venció a Libertad por 3 a 0 en el estadio de la Avenida, desquitándose del traspié sufrido en el Tita en el inicio de la temporada. El Cañonero no aprovechó las situaciones que tuvo en el primer tiempo y lo terminó pagando caro. Porque el segundo tiempo fue todo del elenco del Chino Tosetto, que encontró la contundencia que no tenía y aprovechó al máximo cada error de los aurinegros para liquidar la historia en 15 minutos. A los 13’, Diego Antonio no pudo controlar un tiro libre de Fernández y su rebote frontal cayó en los pies de Cálgaro que tocó al arco vacío. Solo 5’ después, un córner del sector derecho picó dentro del área chica visitante y allí Maximiliano Sola, luego de un rebote en el “1” Cañonero, amplió la diferencia. Allí Libertad pudo descontar, pero el tiro de Rolón se fue cerca.Y a los 27’, cuando el partido era de ida y vuelta, con otro tiro libre, Marcos Fernández puso el 3 a 0 final. De esta manera, Unión ganó por primera vez tras 10 fechas y tuvo su desahogo, mientras que Libertad sigue sin poder levantar, aunque los dos continúan en la parte baja de la tabla.Estadio: De la Avenida. Arbitro: Nelson Sosa (Corrientes).Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola, Augusto Alvarez; Cristian Gaitán (Comachi), Diego Cálgaro, Marcos Fernández, Pablo Gaitán; Emanuel Lazzarini (Medina) y Facundo Cabral (Moino). DT: Adrián Tosetto.Diego Antonio; Nicolás Guzmán, Juan Sabia, Nicolás Del Grecco, Facundo Rodríguez; Maximiliano Rolón (Sánchez), Ezequiel Saavedra, Franco Raminelli, Ricardo Acosta; EnryRui (Monserrat) y Facundo Perassi (Campo). DT: Carlos Trullet.Segundo tiempo: a los 13’ gol de Calgaro (U), a los 18’ gol de Sola (U) y a los 27’ gol de Fernández (U).Los demás encuentros de la 10ª fecha -1ª de la 2ª rueda- de la Zona 3 del Federal A tuvieron los siguientes resultados: Las Parejas 1 – Depro 1; Douglas Haig 1 - Ctral. Córdoba 2 y Atlético Paraná 0 - Def. Belgrano VR 0. Al cierre de nuestra edición se enfrentaban Gimnasia (CdU) vs Sportivo Belgrano.Ctral. Córdoba 20 puntos; Sp. Belgrano 19; Defensores 16; Douglas 14; Depro 13; Las Parejas 11; Gimnasia 10; Unión 9; Libertad 8 y A.Paraná 7.