El Presupuesto Provincial 2018 incluye partidas para el acueducto

Son las correspondientes al Fondo de Abu Dhabi y a la contraparte de Santa Fe. Mientras tanto, se sigue discutiendo con la Nación el texto para el aval del crédito y en el Congreso, la inclusión de las partidas en el Presupuesto Nacional 2018. "Es una lástima que tenga que reclamar algo que debió estar ya incluido en el proyecto remitido por el Ejecutivo", dijo el Ministro de Economía Gonzalo Saglione a LA OPINION. Hay un fuerte eje en la obra pública. Por ahora, no hay aumentos de impuestos: mandarán otra ley a finales de este año.

El gobernador Miguel Lifschitz envió este viernes a la Legislatura santafesina el proyecto de Presupuesto para 2018, que contempla gastos por $ 191.314 millones y un superávit de $ 1590 millones.

Uno de los puntos centrales del presupuesto es el fuerte énfasis en la obra pública. Esta priorización provincial de la inversión en obras se refleja en las erogaciones de capital que se mantienen en montos similares respecto del Presupuesto 2017, ascendiendo a $ 29.369.179.000, pero que para 2018 se sostienen con más esfuerzo del tesoro provincial y sin contemplar nuevas operaciones de crédito público.

Los recursos totales estimados alcanzan los $ 192.905.129.000. En la estimación de los recursos totales no se incluyó el pago de la deuda que el gobierno nacional mantiene con Santa Fe en el marco de los fallos de la Corte Suprema, ni el aporte que Nación debe hacer a la Caja de Jubilaciones de la provincia en cumplimiento de la Ley 27.260.

"En este proyecto de Presupuesto los recursos corrientes aumentan un 26,3% respecto de 2017. Si sumáramos las acreencias a cobrar, los recursos corrientes de la provincia ascenderían un 33%", manifestó el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, y agregó que “si accediéramos a nuevas operaciones de financiamiento, que en este caso no se incluyen, este plan de obras tendría una participación aún mayor”.

Para la elaboración del proyecto se tomaron las pautas formuladas por Nación que prevén un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%, un aumento del nivel de precios implícito (medida de incremento de todos los precios de la economía) de un 15,7%, un valor medio anual del tipo de cambio de $ 19,3 por dólar estadounidense y un aumento de los Recursos Tributarios Nacionales del 19,3%.

“El Presupuesto 2018 prevé un resultado financiero positivo de $ 1.590.436.000 y un ahorro económico de $ 17.345.140.000. Este ahorro que proyectamos lo invertimos en las obras que Santa Fe necesita y sumamos más recursos provinciales para la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, los ramales de distribución, la planta potabilizadora del acueducto Reconquista, la remodelación y repavimentación de la autopista Rosario-Santa Fe, el Plan de Refuncionalización Integral de Comisarías, la cuarta etapa del Hospital Iturraspe, el Plan de Rehabilitación de Rutas Provinciales y las más de 680 obras que incluye el proyecto de Presupuesto 2018”, explicó Saglione.



EL ACUEDUCTO ESTA

En diálogo con LA OPINION, el Ministro indicó que en el proyecto de Presupuesto aparecen las partidas "tanto la fuente externa (el Fondo de Abu Dhabi) como la contraparte del tesoro provincial". Con respecto a los avances respecto de la autorización del crédito, indicó que "Nación esta discutiendo el texto del acuerdo de garantía con el Fondo y estoy insistiendo en el Congreso para que incluyan en el aval en el presupuesto 2018". "Es una lástima que tenga que reclamar algo que debió estar ya incluido en el proyecto remitido por el Ejecutivo", sentenció.



EL RESTO DEL PRESUPUESTO

Por otra parte, el plan muestra también una priorización del gasto social, ya que el Ministerio de Educación mantiene su participación mayoritaria en el gasto (30,71%), seguido por el Ministerio de Seguridad -que aumenta su participación- (13,80%) y el Ministerio de Salud (12,15%), que también aumenta su participación. Por ejemplo, el gasto en Seguridad previsto asciende a $ 18.614.596.000.

El Ministerio de la Producción aumenta su participación del mismo modo que el Ministerio de Desarrollo Social, al mismo tiempo que crece también la del Poder Judicial, (de 4,48% en 2017 a 5,13% en 2018) y de la Secretaría de Estado del Hábitat (de 0,44% a 0,51%).

El ministro de Economía aseguró que el plan de gastos y estimación de recursos no contempla aumentos de impuestos. Antes de fin de año se presentará otra iniciativa a la Legislatura con modificaciones tributarias que están siendo actualmente debatidas en la comisión de análisis tributario conformada con entidades representativas de la producción y el trabajo.