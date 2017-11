Atlético: victoria para creer

Atlético de Rafaela logró tres puntos valiosos en su visita a San Martín de Tucumán por la séptima fecha de la Primera B Nacional. El equipo de Lucas Bovaglio ganó por 2 a 0 en un resultado que lo ayuda a dejar atrás algunos de los fantasmas que comenzaron a sobrevolar tras un andar irregular en el comienzo del torneo.

La “Crema” llegaba a la Ciudadela algo golpeado tras el empate sin goles ante Chicago y la derrota en Tandil con Santamarina, por lo que la victoria de anoche en el Jardín de la República sirvió para ganar en tranquilidad y, principalmente, en confianza. A los 27 minutos del primer tiempo, Oscar Carniello aprovechó una serie de rebotes para empujar la pelota y poner el 1 a 0. A los 35 minutos, Pittinari ejecutó una pelota parada y Gonzalo Klusener conectó de cabeza para anotar un golazo.

Sin ser avasallante en sus intenciones, Atlético dominó las acciones del juego y desde un orden defensivo, supo aguantar la merecida y justa diferencia conseguida en el primer tiempo, hasta pudo haber aumentado el tanteador, pero falló en la definición.

Atlético consiguió su tercera victoria en el campeonato, volvió a mantener la valla en cero (por cuarta vez en siete presentaciones) y le sacó a San Martín el invicto que mantenía. Los dirigidos por Bovaglio lograron una victoria tan necesaria como justa y fundamental. Ahora, deberá repetir lo bueno que hizo en el norte del país, en casa, ante su gente.



Fue empate. En el otro juego disputado anoche, en el inicio de la 7º fecha, Los Andes y Gimnasia de Jujuy quedaron igualados 1 a 1. Matricardi abrió la cuenta para el ‘Lobo’, mientras que Mendieta, de penal, con el tiempo cumplido, le dio el empate al ‘Milrayitas’.



Sigue hoy. 16.05 (TV) Nueva Chicago vs. Boca Unidos (Mariano González), 17.00 hs. Agropecuario vs. Aldosivi (Pedro Argañaraz), 19.00 Instituto vs. Mitre (Sebastián Ranciglio), 19.00 hs. Estudiantes (SL) vs. Sarmiento (Pablo Díaz), 19.05 (TV) Santamarina vs. Quilmes (Gerardo Méndez Cedro).



Las formaciones de los equipos:



San Martín de Tucumán: Arce; Serrano, Acevedo, I. Benegas y D. Martínez; G. Rodríguez, Prediger, Galeano (64m N. Benegas) y Costa (46m V. Rodríguez); S. González y Bieler. Suplentes: Correa, Oliver, Bossio, Graciani y Busse. DT: Diego Cagna.

Atlético de Rafaela: Macagno; Carniello, Brundo, Lazzaroni (46m Blondel) y Dematei; Copetti (86m Soloa), Pittinari, Romero y Velázquez; Albertengo (77m Bustos) y Klusener. Suplentes: Carranza, Gaggi, Valdivia y Gandín. DT: Lucas Bovaglio.



Goles en el primer tiempo: 27m Oscar Carniello (AR) y 35m Gonzalo Klusener (AR)

Amarillas: Franco Costa, Nicolás Benegas (SMT); Oscar Carniello, Emiliano Romero, Lucas Blondel y Manuel Bustos (AR).



Estadio: La Ciudadela.

Arbitro: Héctor Paletta.