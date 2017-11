Se juega la última chance

Con la obligación de ganar sí o sí para seguir con vida en la lucha por la clasificación, Ben Hur recibirá esta tardecita a Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, que viene en alza, en uno de los encuentros adelantados de la 16ª fecha del Federal B, Región Litoral Sur B.En estas 3 fechas que restan, lo único que le sirve a la BH es sacar los 9 puntos y esperar que se caigan los de arriba, sobre todo Rivadavia, que está segundo, como para poder tener alguna esperanza de avanzar a la segunda instancia. Mientras tanto, hoy deberá dar el primer paso en estas tres finales que restan en su casa y ante un rival directo que está realizando una segunda rueda muy buena. De lo contrario, en caso de un empate o indudablemente un derrota, el Lobo quedará prácticamente sin chances de clasificación.La formación de Gustavo Barraza viene de igualar 2 a 2 sobre la hora en su visita al colista Juventud Pueyrredón y para el duelo de hoy, el DT realizará dos variantes obligadas, ya que por suspensiones no podrán ser tenidos en cuenta los defensores Luciano Kummer -llegó a las 5 amarillas- y Marcos Torres -fue informado y sancionado con 2 partidos-, siendo sus reemplazantes el Mosca Kindercknecht, quien será titular después de mucho tiempo, y el Laucha Carrizo.El rival de Ben Hur, que hoy no podrá tener a sus hinchas en el Parque, está pasando por un gran momento, ya que hace casi una rueda que no pierde y en base a varios triunfos se metió en la conversación. Los galvenses están terceros, a dos de Rivadavia, con lo cual vendrán al Parque a tratar de llevarse algo para seguir en la pelea. Su última derrota fue, precisamente, en nuestra ciudad ante el “9” por 3 a 1. A partir de allí cosechó 5 victorias y 2 empates, y de la mano del experimentado Matías Miramontes, su carta de gol, ha ganado por 3 a 0 sus últimos dos partidos, ambos de locales, primero ante el puntero San Jorge y luego ante Unión Totoras.En tanto, el otro adelanto del grupo se disputará hoy, en el mismo horario en Totoras entre Unión y el puntero San Jorge con el arbitraje del casildense Juan Cruz Caldez. Si el puntero gana y Aguirre no suma de a 3, clasificará a la segunda ronda. Si empata o pierde, deberá esperar una fecha más para clasificarse. En tanto, Unión, si gana o empata, mantiene la categoría, y si pierde, deberá esperar que Juventud no sume de a tres. Si esto ocurre, Unión mantiene la categoría.